El romance de Cayetano Rivera y Tamara Gorro no deja de copar titulares. Su pillada durante un viaje a Dubái y Maldivas, con un grupo de amigos, hizo saltar todas las alarmas. Sin embargo, y lejos de negar lo evidente, la pareja ha decidido pasearse inclusive por el centro de Madrid y ajenos a todas las miradas de los curiosos -y de los objetivos de las cámaras-. Fue en su regreso a la capital cuando decidieron dar este paso adelante y dejarse ver en su primera cita pública. De hecho, el torero retirado ha hablado con total naturalidad ante los micrófonos, así como Tamara en el programa en el que trabaja como colaboradora.

«He estado con ese cañón de hombre. Una imagen vale más que mil palabras. No le conocéis, es una persona estupenda y un tío maravilloso. Es buen amigo, me hace reír… que sea guapo es una obviedad y es lo de menos», comenzó diciendo. Además, la tertuliana insistió en que continuaría su máxima de proteger su vida privada, aunque cierto es que la ha hecho pública en muchas ocasiones. «Yo tengo una vida privada que no me gusta que se sepa. No voy a consentir mentiras ni que se pase una línea roja. ¿Qué hay de malo en querer ser feliz? Es un tío maravilloso, con un corazón enorme, te hace reír, a mí y a todos. Todos tenemos derecho a pasar un bache», explicó.

La estrategia de Tamara y Cayetano

Pese a que no se han escondido en ningún momento y han paseado su amor con total normalidad, sí que han cumplido lo que han dicho en cuanto a exponer su relación y los secretos de la misma con una estrategia que han seguido muchos VIPs y que es compartir imágenes a posteriori de los planes y así esquivar a los paparazzis.

Casi dos semanas después de que se conociera su relación, Cayetano Rivera ha compartido un significativo vídeo -a juzgar por el paisaje del fondo- desde un gimnasio en Maldivas, donde estuvo con Tamara Gorro tras unos días en Dubái. Unas imágenes que ha publicado días después de su regreso del romántico viaje y que pone sobre la mesa que no compartirá en redes en directo sus planes con la colaboradora televisiva.

Por su parte, la ex de Ezequiel Garay ha hecho la misma estrategia. Este pasado fin de semana -y días después de su pre luna de miel-, la pareja se ha desplazado hasta un lugar muy significativo para la familia del torero retirado: Sevilla. Tal y como ha publicado hace solo unas horas la tertuliana, han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la capital hispalense, como el barrio de Triana, donde se encuentra el restaurante MaríaTrifulca, uno de los templos gastronómicos con vistas al río Guadalquivir más transitados por famosos.