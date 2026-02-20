De Maldivas a Madrid. Tamara Gorro y Cayetano Rivera han optado por romper con la discreción que les caracteriza para pasear su relación por las calles de la capital. Tras su regreso de un viaje -en el que han asegurado que estaban acompañados por un grupo de amigos-, la pareja ha sido captada de cita en un conocido restaurante italiano de la calle Velázquez, donde fueron a coger fuerzas tras pasar la noche en el domicilio de la creadora de contenidos, ubicado en uno de los barrios más exclusivos y donde el torero ha encontrado su refugio: Pozuelo de Alarcón.

Así es la casa de Tamara Gorro donde se refugia Cayetano

Si por algo se caracteriza Tamara Gorro es por su naturalidad frente a la cámara. En redes sociales encontró, hace unos años, un espacio donde mostrar su vida libremente a su familia virtual -así es como llama a sus seguidores-. Gran parte de su contenido, la influencer lo graba desde su casa, de la que ha mostrado algunos rincones, como la cocina, el cuarto de baño, el vestidor o su habitación. Una residencia de estilo futurista, minimalista, con abundante luz natural y muebles de diseño, donde predominan los colores blancos y negros y en la que vive junto a sus dos hijos en común con Ezequiel Garay, su ex marido.

Antes de pasar al interior, una de las zonas más vividas por Gorro es su amplio jardín, que cuenta con una piscina privada decorada con motivos budistas y un porche donde disfruta del aire libre.

Una de las estancias que más define a la colaboradora televisiva -debido a su estilo- es el salón, donde suele hacer mucha vida con los pequeños de la casa. Una localización de estilo futurista decorado con muchos cojines, una mesa XXL con una capacidad para otras personas y sillas de diseño. Además, para romper con el blanco y el negro, la influencer compró plantas para aportar calidez y color.

Otra de las zonas favoritas de la creadora de contenidos es el vestidor -de gran tamaño-, donde suele publicar la mayoría de sus vídeos con armarios empotrados de madera y puertas correderas. También la cocina, cuya nevera rompe con la estética del blanco y del negro. ¿El motivo? La colección de imanes y fotografías que decoran la nevera.

Sin embargo, una de las habitaciones favoritas de la nueva ilusión de Cayetano Rivera es su dormitorio -también en blanco y negro-. Una zona que ha enseñado con todo lujo de detalles, así como todos los elementos decorativos, como el cabecero de metacrilato y acolchado. A los lados de la cama, Gorro añadió dos mesitas de noche sobre las que se colocan dos lámparas XXL lacadas. Finalmente, y para revisar que todos sus looks están bien combinados, destacan espejos en casi todas las habitaciones de la casa. ¿Posará en algún momento con Cayetano desde su residencia familiar?