La relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera ha puesto en el foco inevitablemente a sus ex parejas y, concretamente, a Ezequiel Garay, el padre de los hijos de la colaboradora televisiva. Tras más de una década juntos, una segunda oportunidad y dos niños en común, la creadora de contenidos y el ex futbolista del Real Madrid ponían fin a su historia de amor. Sin embargo, y pese a la ruptura, estos años han continuado unidos por el bienestar de los pequeños de la casa y, de hecho, es habitual verles juntos tanto en vacaciones como en reuniones o vacaciones familiares. Esa fue su máxima… ¿Hasta ahora? El ex deportista ha aparecido en las últimas horas ante las cámaras de Gtres y, visiblemente serio, ha zanjado si le dedicó a través de redes una canción a Gorro de desamor.

La reacción de Ezequiel Garay a la relación de Tamara y Cayetano

Horas después de que se conociera la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro -mientras la pareja se encontraba de vacaciones-, una de las personas más buscadas fue Ezequiel Garay. Pese a que el ex jugador del Real Madrid ha optado por mantenerse alejado del foco mediático, una canción de desamor que compartió en sus redes sociales hizo que saltaran todas las alarmas sobre si era conocedor o no de esta historia de amor sorpresa o de si realmente no había pasado página.

Ezequiel Garay. (Foto: Gtres)

El ex de Tamara Gorro ha coincidido con las cámaras de Gtres a la salida del club de pádel que tiene en Arroyomolinos y se ha limitado a escuchar a las preguntas de la prensa. Eso sí, ha negado con la cabeza que esa canción se la dedicara a la madre de sus dos hijos.

El primer plan de la pareja sorpresa en Madrid

Esta aparición llega horas después de la primera gran cita pública de Tamara y Cayetano en Madrid. Pese a que siempre han sido muy discretos a la hora de pronunciarse sobre su vida privada -y sobre todo el torero-, han decidido no esconderse y pasear su amor tras su escapada romántica en Maldivas-.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro en Madrid. (Foto: Gtres)

Tal y como ha contado en exclusiva Diez Minutos, tras su llegada de esta escapada, el ex de Eva González durmió en el domicilio de su actual novia. Tras su noche, decidieron acudir al centro de Madrid, donde fueron captados por las cámaras de Gtres y de Y ahora Sonsoles en la entrada de de uno de los restaurantes italianos más exclusivos de la capital: el Numa Pompilio. «Me lo he pasado muy bien en Maldivas. He desconectado mucho (…). Voy a comer un poco y a ubicarme. Estoy bien, de verdad. Vamos a comer», dijo Tamara muy sonriente.