La primera cita de Cayetano Rivera y Tamara Gorro en Madrid, al detalle

Lejos de esconderse, Cayetano Rivera y Tamara Gorro continúan dando pasos al frente en su relación. Aunque a día de hoy ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido que estén saliendo juntos, lo cierto es que una imagen vale más que mil palabras. Las primeras fotografías que trascendieron de ambos surgieron en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde aterrizaron el pasado domingo tras disfrutar de una escapada romántica en Maldivas. Desde entonces, y como era de esperarse, sus pasos se han convertido en uno de los más seguidos del momento, y es por ello por lo que las cámaras han podido conocer cuál ha sido la primera cita de la pareja en la capital.

Tal y como ha explicado una de las revistas más conocidas de nuestro país, la colaboradora de televisión y el torero durmieron en el domicilio de ella el mismo día que llegaron a la capital. Pasaron la noche juntos y el lunes por la mañana se montaron en el mismo coche. La influencer era la que conducía mientras él iba tumbado en el asiento trasero. Cuando llegaron a la altura de la calle Goya, el hijo de Paquirri se bajó a toda prisa con la intención de despistar a la prensa y no ser fotografiado, algo que no le salió como esperaba.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro en Madrid. (Foto: Gtres)

Tamara continuó el camino hasta su oficina ubicada en el centro de Madrid. Al llegar, los medios no dudaron en preguntarle por su relación con el torero, pero esta prefirió no hacer ningún tipo de declaración al respecto.

Comida en un restaurante italiano de lujo

Pero eso no ha sido todo. Y es que, más allá de la información citada líneas más arriba y publicada en exclusiva por Diez Minutos, el programa Y ahora Sonsoles también emitió imágenes exclusivas de la pareja bajando del mismo taxi para acudir a un italiano y disfrutar de una buena pasta. El restaurante escogido fue el Numa Pompilio, un establecimiento italiano ubicado en el barrio de Salamanca que está inspirado en los grandes locales burgueses de Europa. «Tenemos una cuidada decoración, romántica y evocadora, que transporta a otro tiempo con utensilios de cocina y elementos traídos expresamente de Italia, Nueva York y Londres», cuentan en su propia página web.

«Me lo he pasado muy bien en Maldivas. He desconectado mucho. […] Voy a comer un poco y a ubicarme. Estoy bien, de verdad. Vamos a comer», decía Tamara antes de entrar al restaurante. Por su parte, Cayetano prefería mantenerse en su habitual discreción frente a los medios y no hacer ningún tipo de declaración al respecto. Y es que cabe destacar que, desde que salió a la luz su romance con la de Móstoles, el diestro se ha limitado a pedir a la prensa que dejen a su hija Lucía Romero en paz. «Dejarla tranquila, por favor. Ella no tiene por qué estar aguantando y sufriendo el acoso. No hay excusa para eso», señaló.