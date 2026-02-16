Primeras imágenes de Tamara Gorro y Cayetano Rivera juntos en medio de rumores de romance

Ha pasado más de una semana desde que salió a la luz que Tamara Gorro y Cayetano Rivera podrían estar manteniendo una relación sentimental. El medio encargado de publicar esta noticia aseguró que el torero y la influencer estaban disfrutando juntos de un viaje en Dubái, y la primera imagen que ha trascendido de ambos lo confirma. Y es que han sido fotografiados en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas recogiendo sus maletas después de pasar unos días de desconexión fuera de nuestro país.

Ha sido Javi Hoyos el que ha publicado esta esperada instantánea en sus redes sociales, la cual le ha llegado a través de uno de sus seguidores, tal y como él mismo ha contado. «Ha sido un salsero el que les ha pillado. Me cuentan que iban juntos. Es verdad que hicieron alguna estrategia y que cuando vieron que podía haber prensa se separaron y fueron por sitios distintos. Pero evidentemente, si han hecho el viaje juntos, pues estaban juntos. Y así, esta sería la imagen que dio hace una semana la periodista Isabel González», contaba el mencionado.

En la imagen, se ve a Tamara Gorro de espaldas luciendo un pantalón oscuro deportivo con una camiseta oversize en color beige y una gorra a juego (el mismo atuendo con el que ha reaparecido en sus redes sociales tras días de silencio y desconexión). Por su parte, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez aparece con una sudadera blanca de manga larga mientras sujeta una maleta grande negra. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia, aunque la de Móstoles ha utilizado el universo 2.0 para pronunciar sus primeras palabras en medio del revuelo. Eso sí, sin dejar claro si su corazón vuelve a estar ocupado tras su ruptura con Ezequiel Garay, el padre de sus hijos.

La reacción de Tamara Gorro

«Buenos días, familia virtual. Bueno, se acabó. Se acabó el viaje que sabéis que yo siempre hago por mi cumple. Y bueno, lo primero que quiero deciros es gracias porque habéis comprendido esta desconexión. Que de verdad que no era intencionado. Si es verdad que iba a desconectar un poquito, pero las fotitos y esas cosas las quería publicar», comenzaba a decir.

Tamara Gorro. (Foto: Instagram)

«Pero bueno, hay veces que alejarse de la realidad te aporta un poco de paz mental. Eso es lo que he buscado. Como siempre he hecho y seguiré haciendo, si alguien tiene que saber de mí algo, los primeros sois vosotros. Voy a volver a casa y a empezar la rutina. Os amo. Gracias», concluía sin dejar claro si había estado sola o acompañada en este viaje y sin dar ningún tipo de detalle sobre su actual relación sentimental. Una actitud que ha avivado aún más el revuelo.