Panadera y peluquera: los trabajos que tuvo Tamara Gorro antes de llegar a Telecinco

El nombre de Tamara Gorro lleva unos días sonando con fuerza porque ha sido relacionada con Cayetano Rivera. La colaboradora actualmente está trabajando en Atresmedia, pero saltó a la fama gracias a su paso por Telecinco y nosotros sabemos cómo ha sido su meteórica carrera. Su etapa dorada llegó en 2009 gracias a Mujeres y hombres y viceversa (MyHyV), el mítico programa que presentaba Emma García, aunque su primer contacto con el mundo del espectáculo llegó un año antes.

Tamara Gorro probó suerte como modelo y lo cierto es que llegó bastante lejos, tanto que fue Miss Segovia en 2008 y se postuló para representar a España en el famoso certamen. Sin embargo, el destino le tenía preparado otra hoja de ruta y poco después la televisión llamó a su puerta. Como decimos, entró en Telecinco a través de MyHyV, aunque pronto se empezaron a interesarse por ella en otros programas.

Tamara Gorro representando a Segovia. (foto: YouTube)

La colaboradora demostró tener una personalidad fuerte, perfecta para atrapar la atención de espectador, por ese motivo le ofrecieron trabajar en Sálvame, en ¡Qué tiempo tan feliz! y en Enemigos Íntimos. Hubo una época en la que era complicado sintonizar Telecinco y no verla, pero ¿cómo era su vida antes de convertirse en un rostro tan conocido?

La vida de Tamara Gorro

Tamara Gorro ha estado casada con un futbolista, con Ezequiel Garay, pero ella siempre ha dicho que no se sentía identificada con la imagen que daban las esposas de otros deportistas. Según cuenta, siempre ha tenido muy claro que viene de una familia normal, por eso no se sentiría bien si se gastase altas cantidades de dinero en bolsos, joyas u otras cosas que, para ella, realmente no tienen valor.

Ezequiel Garay con Tamara Gorro. (Foto: Gtres)

Gorro ha explicado que, antes de entrar en televisión, estuvo trabajando en una panadería, empleo que le servía para ayudar en casa. También estuvo en una fábrica y en una peluquería. «Con 14 años bajaba a la panadería que había debajo de casa los fines de semana a hacer pan y venderlo. Luego me subía unas barras a casa. Eso menos que gastaba la familia», declaró en la revista Lecturas.

«He trabajado doce horas en una fábrica, he tenido muchos empleos para ayudar en casa y vivir. He sido peluquera con las manos llenas de sangre, haciéndome pis en las ma- nos porque no podía más. Vivía de las propinas», comentó con total orgullo.

No se mueve por interés

Tamara Gorro en un evento. (Foto: Gtres)

Durante los primeros años de su relación, fueron muchos los que acusaron a Tamara Gorro de estar motivada por intereses mediáticos y económicos, pero ella asegura que nunca ha sido así. Es más, cuenta una anécdota que define muy bien su historia. Cuando estaban conociéndose, Garay le regaló unos pendientes y ella, al descubrir lo que costaban, le obligó a devolverlos.

Según contó en su momento, estaba dispuesta seguir al padre de sus hijos hasta el final. «Mientras trabajaba, me saqué el Graduado Escolar y el Bachiller. Por eso, que Ezequiel tenga dinero o no me da igual. Si va debajo de un puente allá que me voy con él», recalcó. Ahora están separados, pero entre ellos sigue habiendo buena relación. Es más, Garay ha apoyado a su ex en sus momentos más complicados.