Tamara Gorro ha hablado como nunca sobre su ruptura con Ezequiel Garay. La colaboradora televisiva ha contado cuál fue el detonante de su separación y ha entonado el mea culpa por primera vez. Sabido es que la creadora de contenidos atravesó un complicado problema de salud mental por el que tuvo que alejarse de las redes sociales y de su propia familia. Ahora, en el libro que acaba de publicar, ha confesado que, debido a su delicado estado de salud, tuvo que poner fin a la historia de amor con el padre de sus dos hijos.

Tamara Gorro se sincera como nunca sobre su ruptura

A comienzos del 2022, Gorro reapareció en sus redes sociales para contar que su relación sentimental con Ezequiel Garay había llegado a su fin tras doce años de relación y dos hijos en común. Sin embargo, entonces no fue la separación definitiva ya que ese mismo verano confirmaron que se dieron una segunda oportunidad que terminó antes de empezar el 2023. «Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar, el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien», dijo entonces en sus redes sociales.

Desde entonces, la relación entre ambos es excelente por el bienestar de sus dos hijos en común, Shaila, de 9 años y Antonio, de 7. Ahora, en la publicación de su nuevo libro, Ahora que vuelvo a vivir, la ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa ha contado el motivo detrás de su separación con el futbolista retirado.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay, paseando / Gtres

«Mi divorcio fue terriblemente doloroso, creo que como todos los divorcios. Yo contaba con una gran suerte, existía muy buena relación con el padre de mis hijos, le quería y amaba con locura, de ahí el problema», reza uno de los capítulos de su libro. Gorro ha querido sincerarse como sobre la separación con el padre de sus hijos y contar que su pésimo momento de salud mental fue el detonante de que tomara aquella decisión. En estas páginas en las que ha vuelto a entregar su corazón a sus seguidores, la colaboradora televisiva cuenta que «fue un proceso» el darse cuenta que había cosas que fallaban en su matrimonio.

Los videos musicales bailando en familia suelen ser virales/@tamara_gorro

A través de su libro, Gorro ha explicado que el motivo principal por el que no tomó antes la decisión fue «el miedo al cambio» en la vida de sus hijos, a los que su decisión podría haberles afectado negativamente por todo lo que supone una ruptura con hijos en medio. además, también ha confesado que le daba terror perder a Garay, con el que había construido una bonita historia de amor y del que se enamoró profundamente. «Tuvimos bastantes dificultades que superar y siempre lo hicimos con mucha fuerza y unión. Construimos una familia desde el más profundo amor, crecimos juntos… Me negaba a ver cómo a lo nuestro se le iba a poner un punto final, no quería. Hubo muchos intentos por ambas partes, hacíamos todo lo posible por salvarlo, pero nos resultaba imposible. Forzar la máquina lo único que iba a provocar sería romper la cuerda», ha dicho sobre el motivo de la ruptura, que no es otro que la creadora de contenidos no quería que su relación, más allá de la sentimental, no se desgastase.