Portadas de revistas: de la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera a la ganadora de ‘Pasapalabra’

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en los protagonistas indiscutibles de los nuevos números de las revistas. La influencer y el hijo de Carmina Ordóñez estarían empezando una relación sentimental y, como no podía ser de otra manera, la noticia se ha convertido en una de las más inesperadas del año. Es por ello por lo que el papel couché no ha dudado en usar buena parte de sus portadas para comentar cómo ha surgido la que ya puede denominarse como la pareja sorpresa del año.

Lecturas, además de publicar esta relación, también se ha hecho eco de la reciente victoria de Rosa Rodríguez, la mujer que ha ganado el mayor bote de la historia de Pasapalabra. «Invertiré el dinero en ayudar a mis padres», ha confesado al medio citado. Por otro lado, ha destacado la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl con su viral show latino y el nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

La revista Semana ha centrado su portada en la Reina Sofía, asegurando que está «muy afectada» por el fallecimiento de su hermana pequeña, la princesa Irene de Grecia. Además, también han analizado las primeras palabras de Sara Carbonero tras su último ingreso en Lanzarote, una experiencia con la que ha confesado que ha sentido un miedo que, finalmente, «ha dado paso a la gratitud». Al mismo tiempo, también han entrevistado en exclusiva a la ganadora del último rosco de Pasapalabra y la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, quienes han sido pillados juntos de viaje en Dubái.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

En el caso de Diez Minutos, además de publicar algunas de las noticias ya citadas líneas más arriba, han informado en exclusiva del cariñoso encuentro en Madrid que han protagonizado la Baronesa Thyssen y su hijo Borja. Ambos estaban solos y sin la compañía de Blanca, mujer del último mencionado. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que demuestra que madre e hijo están más unidos que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

Por último, la revista ¡Hola! de esta semana tiene como protagonista la historia de amor de Sandra Gago y Feliciano López. La pareja ha querido celebrar San Valentín con el medio, concediendo una entrevista en la que han desvelado los secretos aún no conocidos de su romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Además, la revista también ha publicado un reportaje exclusivo del rey Carlos III en Sandringham, desde donde ha hablado de su próximo y apasionante proyecto. Por otro lado, el Rey Juan Carlos ha desmentido en primicia los rumores que señalan un importante bajón en su estado de salud.