Úrsula Corberó y Chino Darín se convierten en padres de su primer hijo

La vida de Úrsula Corberó y Chino Darín acaba de dar un giro tan emocionante como esperado. La actriz catalana y el actor argentino se han convertido en padres por primera vez, poniendo el broche de oro a una historia de amor que lleva más de una década construyéndose con discreción, complicidad y mucho respeto mutuo. La noticia, adelantada por la periodista Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles, ha despertado una oleada de cariño tanto entre sus seguidores como en el ámbito mediático, que ha seguido con especial atención cada paso de esta nueva etapa vital.

Úrsula Corberó y Chino Darín llevan una década juntos. Comenzaron su relación en 2016 durante el rodaje de la serie La Embajada y desde el primer momento demostraron estar hechos el uno para el otro. Ambos son muy discretos e intentan pasar inadvertidos, pero es imposible dejar de hablar de ellos en determinadas situaciones. Por ejemplo, ahora acaban de dar la bienvenida a su primer hijo y todo el mundo está pendiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

A lo largo del embarazo, la actriz fue compartiendo pequeñas pinceladas de su felicidad, especialmente durante su estancia en Buenos Aires, donde dejó patente la excelente relación que mantiene con su familia política. Úrsula se mostró muy cercana a sus suegros, el actor Ricardo Darín y Florencia Bas, así como a su cuñada, Clara Darín, confirmando que el vínculo familiar va mucho más allá de lo profesional y que todos forman un sólido equipo unido por afecto y afinidades comunes.

Finalmente, y pese a que en un principio se barajó la posibilidad de que el bebé naciera en Argentina, el nacimiento tuvo lugar en Barcelona, donde la pareja pudo contar con el apoyo de ambas familias. Aunque Úrsula y Chino han preferido mantener en la intimidad detalles como el nombre y el sexo del bebé, una imagen de unos patucos azules desató las especulaciones entre sus seguidores, evidenciando la ilusión y la emoción que han vivido durante estos meses.

Úrsula Corberó y su familia política

Úrsula siempre ha optado por la prudencia a la hora de compartir aspectos de su vida privada, aunque con el paso del tiempo se ha ido mostrando cada vez más cercana y natural con su público. Prueba de ello fueron las imágenes que publicó hace unos meses desde Buenos Aires, donde se la pudo ver disfrutando de su embarazo junto a su familia política. Unas instantáneas que confirmaron la excelente relación que mantiene con sus suegros, Ricardo Darín y Florencia Bas, así como con su cuñada, Clara Darín, con quienes comparte no solo el vínculo familiar, sino también afinidades, complicidad y una clara sintonía personal.

Ahora, el clan Darín suma un nuevo miembro gracias al nacimiento del primer hijo de Úrsula y Chino. Aunque la pareja había decidido mantener en la intimidad detalles como el sexo del bebé, un pequeño despiste despertó la curiosidad de sus seguidores: la publicación de una imagen de unos patucos de color azul. Hasta ese momento, habían evitado convertir ese dato en contenido público, pero la ilusión y la emoción propias de la espera hicieron que algunos gestos hablaran por sí solos, dejando entrever la felicidad absoluta que están viviendo.

Una pareja consolidada

Úrsula Corberó no es la única que está integrada en el entorno de su pareja. Chino también conoce perfectamente a los familiares y amigos de su novia. Después de tanto tiempo, han formado una bonita familia y comparten muchos momentos juntos, por eso pasaron la Navidad junto a Los Javis, íntimos de Corberó.

Chino Darín, Úrsula Corberó y Javier Calvo. (Foto: Redes Sociales)

Ahora, tanto Úrsula como Chino, tienen por delante una etapa marcada por el amor, el respeto y el cuidado de una personita que, sin lugar a dudas, se convertirá en el centro de su mundo.