Úrsula Corberó y Chino Darín se preparan para convertirse en padres por primera vez

Úrsula Corberó se encuentra atravesando una de las etapas más dulces de su vida. No tardando, la joven dará la bienvenida a su primer hijo, fruto de su sólida relación con el productor argentino Ricardo ‘Chino’ Darín. En la recta final de su embarazo, Corberó y su pareja están apuntalando los últimos detalles antes de convertirse en padres primerizos. Ha sido a través de las redes sociales, donde atesora una comunidad 2.0 formada por más de 19 millones de usuarios, donde ha mostrado cómo preparan la llegada del nuevo integrante de la familia.

La instantánea compartida por Coberó muestra a su novio inmerso en el montaje de la cuna. El lugar donde descansará el recién nacido una vez que Úrsula haya dado a luz y tras recibir el alta hospitalaria que les permita regresar al hogar familiar. En la imagen se puede ver a Ricardo ataviado con un total look gris conformado por un cómodo chándal compuesto por una sudadera con capucha y unos pantalones holgados con puño en el tobillo. Una elección perfecta para llevar a cabo este tipo de labores que ha completado con unas deportivas negras. A juzgar por su rostro, parece que los tornillos y las diversas barras que componen el mueble se le están complicando, puesto que muestra una expresión que denota una ligera desesperación.

Chino Darín montando la cuna de su primer hijo. (Foto: Instagram)

Chino Darín no se ha quedado callado y también ha recurrido a su perfil público en la plataforma mencionada para enviar un mensaje de ánimo a la futura mamá en estos últimos días siendo todavía dos. Con una simpática foto en la que Coberó aparece con la cabeza cubierta con un pañuelo, los brazos abiertos y mirando hacia un punto indeterminado, el productor ha escrito: «Que la fuerza te acompañe». Unas palabras que ha acompañado con un emoji que simboliza emoción y ansia ante la inminente llegada de su primer hijo juntos y que hacen un guiño a la saga Star Wars.

Así anunció su embarazo Úrsula Coberó

Corría el mes de septiembre de 2025 cuando Úrsula Coberó anunció a bombo y platillo su embarazo. Una noticia que pilló por sorpresa a los fans de la catalana, que no podían creerse la buena nueva. «Esto no es IA», escribía ella en el pie de foto junto a una imagen en la que se veía a la perfección su más que abultada tripa premamá. Sobre un sofá blanco, la joven estaba de rodillas y apoyada con la espalda en el respaldo. Para este emotivo posado, la actriz eligió un camisón corto de color blanco confeccionado en seda con un detalle en el centro del pecho: un lazo rosa. Un detalle que muchos han interpretado suponiendo que se trata de una niña. Un dato sobre el que no se han pronunciado los futuros papás, que, por el momento, mantienen el sexo de la criatura en secreto.

Como no podía ser de otra manera, el post no tardó en llenarse de comentarios. Algunos usuarios como la influencer italiana Chiara Ferragni o Georgina Rodríguez celebraron la información. Unos mensajes que dejan patente la relevancia de Úrsula Coberó, que está estrechamente relacionada con personajes muy conocidos y afamados de nuestro país y de otros enclaves europeos. Algunos de sus compañeros de profesión como Jon Kortajarena, Belén Cuesta, Paula Echevarría, Loles León, Blanca Romero o Rosy de Palma también le dedicaron palabras de cariño.