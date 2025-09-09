Úrsula Corberó y Chino Darín han dado un emocionante paso en su vida personal: van a ser padres por primera vez. La actriz catalana, conocida mundialmente por su papel de Tokio en La casa de papel, ha confirmado la noticia a través de su cuenta de Instagram con una imagen en la que luce su embarazo, acompañada del mensaje: «Esto no es inteligencia artificial», junto a un emoji de corazón y una cara emocionada. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y miles de me gusta, mostrando la alegría y sorpresa de sus seguidores y de múltiples compañeros de profesión, incluidos actores como Aron Piper, Álex González, Angy Fernández y Lola Rodríguez, así como figuras del entretenimiento español como Belén Esteban y Anabel Pantoja.

La pareja lleva junta casi nueve años, habiéndose conocido en el rodaje de la serie La Embajada, donde interpretaban a una pareja. Según ha contado la propia Úrsula, la chispa surgió durante una prueba de vestuario: ella misma se presentó con la frase «Hola, soy tu novia», y poco después llegó su primer beso tras una intensa escena y una cena posterior al rodaje. Desde entonces, su relación ha sido sólida, manteniéndose incluso a distancia entre España y Argentina, hasta que la pandemia los llevó a mudarse juntos a Buenos Aires. Hoy residen en Barcelona, consolidando su vida familiar y personal en un entorno estable, mientras continúan con sus respectivas carreras profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Úrsula Corberó (@ursulolita)

En su faceta más íntima, Úrsula ha compartido detalles que reflejan la complicidad y la confianza que existe entre ambos. En entrevistas ha confesado, con un toque de humor, que su relación se caracteriza por la naturalidad y cercanía: «Nos tiramos pedos el uno con el otro… Es hermoso hacerlo», explicó, mostrando cómo pequeños gestos cotidianos fortalecen el vínculo entre ellos después de tantos años. Esta confianza y comunicación serán, sin duda, pilares fundamentales para afrontar la nueva etapa que les espera como padres primerizos.

Desde el punto de vista profesional, Úrsula Corberó ha vivido un ascenso constante desde sus inicios en Física o química, pasando por la serie Snatch (2017–2018) hasta alcanzar reconocimiento internacional con La casa de papel, consolidándose como una de las actrices españolas más internacionales de su generación. Chino Darín, hijo del reconocido actor argentino Ricardo Darín, también ha construido una sólida carrera en cine y televisión, participando en producciones argentinas y españolas, tanto como actor como productor. La combinación de sus trayectorias artísticas con su vida personal estable convierte a la pareja en un referente de equilibrio entre éxito profesional y felicidad familiar.

