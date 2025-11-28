Úrsula Corberó da pistas de su embarazo… ¿Y del sexo de su bebé?

Úrsula Corberó se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida, tanto personalmente como profesionalmente. A punto de dar a luz a su primer hijo en común con Chino Darín -su pareja desde hace una década-, la actriz ha dado pistas del posible sexo de su primogénito.

Las pistas del embarazo de Úrsula Corberó

Si por algo se caracteriza la actriz protagonista de La casa de papel o de El cuerpo en llamas es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, no quiso -ni pudo- ocultar su avanzado estado de gestación. Fue el pasado mes de septiembre cuando la intérprete decidió compartir esta gran noticia en sus redes sociales, donde también ha dado pistas del sexo de su bebé.

Aunque Corberó a penas ha ofrecido declaraciones sobre la llegada de su bebé, sí que a través de imágenes ha compartido algunos momentos de su embarazo -así como por ejemplo sus antojos-.

Las pistas del embarazo de Úrsula Corberó. (Foto: Redes Sociales)

La actriz, que ahora se encuentra en Baires, en el centro-este de Argentina, ha publicado una foto de unos patucos de recién nacido. Lo llamativo -y lo que ha captado la atención de sus fans-, ha sido el color de esta prenda de bebé: el azul. Aunque si bien es cierto que hay madres que prefieren no asociar tonos al género, podría ser una pista de que su primogénito fuera un niño. ¿Será su forma de decir el sexo de su hijo o, simplemente está jugando al despiste?

Así está viviendo la dulce espera

Pese a su embarazo, la actriz no ha dejado de hacer su vida con total normalidad. Ahora se encuentra en Argentina, donde reside parte de su familia política. Recientemente, también a través de su perfil social, Corberó ha compartido imágenes de planes junto a su cuñada, Clara Darín, y junto a sus suegros, Ricardo Darín y Florencia Bas.

Así está viviendo el embarazo Úrsula Corberó. (Fotos: Redes Sociales)

Un viaje que ha desatado otra incógnita: ¿Dará a luz Úrsula a su bebé en Argentina? Aunque la catalana no se ha pronunciado al respecto, muchos se preguntan si por su avanzado estado se quedará en el país de origen de su chico. Una cuestión de la que ya habló el padre de su pareja.

De hecho, uno de los primeros en dar declaraciones fue el feliz abuelo: «Creo que está programado que nazca en España, pero la naturaleza a veces es caprichosa. Ellos consideran varias opciones, porque son personas que viajan mucho y están de rodajes».

También se ha pronunciado sobre la llegada del nuevo miembro al clan Florencia Bas, que dejó en redes sociales un mensaje en la publicación del anuncio del embarazo: «¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. Qué bella estás Úrsula».