Úrsula Corberó presume de embarazo y enseña lo que aún no había mostrado: "He sido muy feliz"

Úrsula Corberó se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, y es que la actriz está embarazada de su primer hijo en común con Chino Darín. Una noticia que conseguía revolucionar por completo el mundo de la actuación, donde Corberó ya brilla con luz propia. Y es que ha dado el salto al panorama internacional de la mano de estrellas como Antonio Banderas, con el que comparte protagonismo en su último proyecto: Rose’s Baby.

Muy emocionada, Corberó nos ha sorprendido con una nueva imagen subida a sus stories y donde nos deja ver su ya notable barriguita premamá. «Bye London», escribe junto a la instantánea. «Ya hemos terminado de rodar Rose’s Baby y he sido muy feliz», asegura.

Captura de Úrsula Corberó en redes sociales. (Foto: Instagram)

Pese a su avanzado estado de embarazo, parece que Úrsula no ha dejado de trabajar en ningún momento, sino que se ha mantenido realmente activa durante estos primeros meses de embarazo. De hecho, hay cierta película de la actriz que se ha vuelto viral en cuanto anunció su embarazo bajo el título: «Eso no es IA».

Se trata de El árbol de la sangre, un filme lleno de intrigas y basado en secretos familiares. Una propuesta que ha desatado toda clase de comentarios y reacciones, pero que muchos aseguran que contiene «actuaciones excelentes, buena trama, excelente ambientación y fotografía».

La llegada de un nuevo miembro a la familia ha generado una gran emoción; tal y como pudimos ver con la reacción de Florencia Bas, madre de Chino Darín, quien se dejaba ver realmente feliz con la noticia. «¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!», aseguraba. «Qué locura hermosa, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. Qué bella estás, Úrsula», comentaba en la publicación de su nuera.

Úrsula y Darín se conocieron en 2016 durante el rodaje de La Embajada, y desde entonces se volvieron inseparables. De hecho, son una de las parejas más estables del panorama cinematográfico actual, demostrando el inmenso respeto y admiración que sienten uno por el otro en todo momento.

Úrsula Corberó y Chino Darín en un photocall. (Foto. Gtres)

«Nunca me había enamorado de nadie de la profesión. Ha surgido y me estoy dejando llevar», reconocía en una entrevista Corberó. Una preciosa historia de amor que ahora sellan con la llegada de su primer hijo en común, un pequeño que les colmará de alegría y felicidad. Del mismo modo, esta no es la primera vez que la actriz confiesa que le gustaría ser madre joven.

«Siempre quise ser madre joven, a los 27 años, como lo fue la mía, pero creo que las cosas llegan a su ritmo, como tienen que llegar», confesaba en una entrevista concedida en 2015 respecto a sus planes de futuro.