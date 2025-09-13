La millonaria casa donde Úrsula Corberó y Chino Darín criarán a su hijo en Barcelona

Úrsula Corberó y Chino Darín acaban de compartir una de las noticias más felices y que les cambiará la vida para siempre. Y es que están esperando su primer hijo en común, tal y como anunciaba la actriz mediante una tierna publicación en la que ya presume de curvas premamá. Después de diez años de relación, la pareja cumple ahora otro de sus grandes sueños.

Y es que no cabe duda de que su relación es una de las más estables dentro del panorama actoral. De hecho, Úrsula siempre se deshace en halagos hacia su chico, al que adora. «Yo soy de estar viviendo en las nubes, pero me viene bien», se sinceraba hace un tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Úrsula Corberó (@ursulolita)

«Hay muchas cosas aparte de las personas que me envuelven que son mi chico, mi familia, mis amigos… que me hacen, más que bajar a la Tierra, desconectar», señalaba al respecto. «Todo sucede como muy rápido y todo es descartable y luego llega lo nuevo”, ha añadido.

Sin embargo, Corberó tiene muy claro que se «habría enamorado de él aunque fuera feo. Porque es muy inteligente y tiene un sentido del humor apabullante. Un caballero. He tenido mucha suerte en la vida», elogiaba a su chico. Mientras que, por su parte, Darín asegura que es «un orgullo compartir todo con ella. Nunca la he dejado de ver crecer profesionalmente, es una cosa de locos. Me encanta».

Captura del comedor de Úrsula Corberó. (Foto: Redes sociales)

Ahora que van a ser padres, la pareja ha encontrado su refugio en Barcelona, con un majestuoso piso valorado en 400.000 euros y que fusiona diversos estilos. Desde los techos señoriales, a suelos de estilo retro, combinado con muebles vintage y obras de arte. En pleno centro de la ciudad Condal, la propiedad también cuenta con unas espectaculares vistas.

En cuanto a las estancias, podemos destacar el amplio comedor, que comunica el salón y la cocina, y donde cuentan con un enorme sofá, espejo y varios jarrones de cristal con flores naturales. Una zona diáfana y muy espaciosa, donde también destaca una enorme mesa de madera pulida a conjunto con seis sillas del mismo estilo.

Úrsula Corberó y Chino Darín en un photocall. (Foto. Gtres)

En cuanto a la cocina, también en tonalidad blanca, vemos que predominan los acabados finos, además de que cuenta con una gran campana extractora metálica. Y también podemos destacar los electrodomésticos de última gama. Sin embargo, una de las estancias clave de la casa es el dormitorio principal, con un estilo minimalista y decoración monocolor. Allí, la gran cama doble combina con los armarios empotrados y de acabado clásico.

Un espacio ideal para criar al pequeño que viene en camino y que esperan con tanta ilusión. Habrá que espera para ver si la pareja nos comparte más detalles; como el nombre que pondrán al bebé, el sexo o si compartirán alguna imagen del pequeño una vez llegue al mundo.