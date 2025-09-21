Pese a que Úrsula Corberó y Chino Darín han llevado siempre su relación con una gran discreción, han querido hacernos partícipes de una de las noticias más felices de su vida, y es que próximamente se convertirán en padres de su primer hijo en común. Era la propia actriz la que decidía compartirlo en redes sociales, con una tierna imagen en la que nos deja ver su ya incipiente tripita premamá. «Esto no es IA», escribía junto a la publicación que ha generado un gran impacto y ya reúne más de 3 millones de seguidores.

Un mensaje que Chino acompañaba con una significativa respuesta: «Esto. Y esto», escribía el actor, acompañándolo con una serie de emojis de corazones y caritas sonrientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Úrsula Corberó (@ursulolita)

Sin embargo, antes de que la pareja anunciase la feliz noticia, Chino ya nos iba dando pistas, y es que no escondía sus ganas de convertirse en papá. «¿Qué es lo mejor de Úrsula Coberó?», le preguntaban durante el Festival de Cine de Málaga. A lo que él, con mucha elegancia y tirando de humor respondía: «Yo». En cuanto a si se ve casándose, Darín afirmaba de lo más rotundo que no, aunque sí que dejaba entrever sus ganas de tener un bebé. «¿Y siendo papi?», agregaban a continuación. «Puede ser».

La ilusión de Úrsula Corberó y Chino Darín ante su próxima paternidad

Y, respecto a la forma en que podría conseguir ese sueño, tampoco descartaba la posibilidad de adoptar. «¿Adoptar también?», le plantearon. «Es lo mismo hay distintas formas de ser papi», respondía decidido.

Úrsula Corberó y Chino Darín en un photocall. (Foto. Gtres)

Desde que se conocieron en 2015, Úrsula y Darín se volvían inseparables. «Es un orgullo compartir todo con ella», elogiaba a su compañera de vida. «Nunca la he dejado de ver crecer profesionalmente, es una cosa de locos. Me encanta». Y es que el actor ha acompañado a su chica durante los mejores momentos de su vida, como cuando se alzaba con el Fotogramas de Plata por su papel de Rosa Peral en El Cuerpo en Llamas. «Lo mejor de Úrsula soy yo y lo peor también», comentaba entre risas.

Pese al paso del tiempo, la pareja sigue tan unida como el primer día, y es que ellos mismos aseguran que son «la resistencia», en alusión a la fortaleza y complicidad que les caracteriza. De hecho, son una de las parejas más estables y sólidas del panorama cinematográfico. Además, han encontrado su refugio en un pisito en pleno centro de Barcelona, donde seguramente criarán al pequeño que viene en camino.

Un vivienda que no solo refleja la estética modernista de la ciudad, sino que está enfocada en la intimidad y privacidad que siempre les ha rodeado hasta el momento. Un oasis en medio del caos de la ciudad y que les permite desconectar de su apretada agenda.