Úrsula Corberó anunció el pasado 9 de septiembre su embarazo. La actriz, conocida mundialmente por su papel de Tokio en La casa de papel, confirmó la feliz noticia a través de sus redes sociales. «Esto no es Inteligencia Artificial», escribió junto a un emoji de una cara emocionada y un corazón junto a una imagen en la que aparece luciendo por primera vez su silueta premamá con un camisón de la firma Pepa Salaz -la encargada también de vestir a cantantes como Rosalía o Aitana-. Minutos después era su pareja, Chino Darín, el que compartía la imagen de su novia, con la que no tiene intención de pasar por el altar a pesar de llevar diez años de relación.

Horas después de este sorprendente anuncio, ya que no existían sospechas del embarazo de la actriz española -que se dio a conocer gracias a su papel protagonista en Física o Química-, han sido sus suegros, Florencia Bas y Ricardo Darín, los que han reaccionado a la paternidad de su hijo Chino.

Las reacciones al embarazo de Úrsula

No han transcurrido ni 24 horas desde que Corberó anunciara la llegada de su primer bebé en común con Chino, al que se presentó por primera vez «como su novia». Su relación, que siempre han tratado de mantener en la más absoluta discreción, es una de las más estables y seguidas entre los romances de la industria del cine.

Es por ello que no ha sido de extrañar que famosos de todo el mundo como la influencer italiana Chiara Ferragni -declarada fan de La casa de papel- haya comentado la publicación de su amiga. Y no ha sido la única. Anabel Pantoja, Belén Esteban, Penélope Cruz, Álex González o Aron Piper, han sido otros de los rostros conocidos que también han llenado su foto de mensajes de enhorabuena.

Ricardo Darín y su hijo, Chino Darín / Gtres

Sin embargo, dos de las reacciones que se esperaban hasta ahora han sido la de los suegros de la actriz, que la conocen desde hace diez años. El primero de ellos ha sido el popular actor Ricardo Darín. El actor, del que se desconoce su opinión, sí que ha tenido un curioso gesto con su nuera. Aunque no se ha sumado a la oleada de mensajes en la publicación más viral hasta la fecha de la actriz, le ha dado un like a la imagen en la que aparece embarazada -que ya acumula millones de ‘me gustas’-. Un gesto que demuestra que está muy feliz con la noticia y con la llegada del nuevo miembro al clan.

Sin embargo, Florencia Bas -madre de Chino y suegra de Úrsula-, sí que ha querido dejar un mensaje en la publicación que, seguro, ha emocionado a la actriz y que demuestra cómo se siente ante la inminente llegada de su nieto o de su nieta: «¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. Qué bella estás Úrsula».