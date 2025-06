Un penalti fallido ha sido el culpable de una oleada de críticas hacia Álvaro Morata. El delantero y capitán de la Selección Española fue uno de los jugadores en la última oportunidad de ‘La Roja’ para llegar hasta la final de la Nations League. Sin embargo, el no haber marcado gol ha supuesto que el deportista y su familia, en los últimos días, hayan sido diana de amenazas de muerte.

Su mujer, Alice Campello, también recibió mensajes de odio en redes sociales, lo que supuso que la italiana diera un golpe en la mesa y denunciara públicamente los comentarios que había recibido en las últimas horas por el hecho de que su marido fallara un penalti decisivo para la Selección. Fue por ello por lo que la empresaria no dudó el compartir el odio que estaba recibiendo y, además, reflexionó sobre la presión a la que está sometido el padre de sus hijos cada vez que salta al terreno de juego.

Álvaro Morata y Alice Campello tras un partido de futbol. (Foto: Gtres)

«En la vida todos nos equivocamos. Ninguno está excluido. La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos. Para todos. No somos nadie para juzgar a los demás. El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene… Ser tan emocionante e imprevisible. Es deporte y es entretenimiento y hay que darle la importancia que tiene. Lo que sí importa es la persona que uno es en la vida… y en esto los ganas a todos. Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en su vida. Por favor, tened respeto y dejad de ser tan malas personas», comentó la italiana.

Desde entonces, la familia Morata Campello ha recibido muchos mensajes de apoyo como el de María Pombo, que hace diez años mantuvo una relación sentimental con el capitán del equipo de futbol español. Ahora ha sido Tamara Gorro la que, además de contar el mensaje que le ha escrito a Alice y a Morata, también ha desvelado que ella vivió un episodio similar cuando estaba casada con Ezequiel Garay.

Tamara Gorro también recibió amenazas

Días después de esta polémica, Tamara Gorro se ha pronunciado al respecto y ha desvelado si ha podido comunicarse con Morata y Alice: «Yo le escribí a ella. Yo hace tiempo hablé públicamente de Morata, di mi opinión cuando habló de la depresión. A Alice le he puesto un mensaje, estoy con ellos cien por cien. Es intolerable. Mi hijo, que tiene 7 años, lleva 3 jugando en el Atlético del Madrid y lo que le inculco es que hay que respetar a todos, independientemente del club. Álvaro Morata es un jugador. Todos cometemos ‘errores’. Este muchacho cuando sale al campo, con lo que ha pasado, tiene que salir con una presión y un miedo… Que tienen niños. Que Alice no tiene que estar amenazada, ni esas criaturas. Le he puesto que estoy con ellos y luego lo que le puede afectar a ellos psicológicamente. Todos nos equivocamos».

Tamara Gorro y Garay. (FOTO: GTRES)

Además, ha contado que vivió un episodio parecido cuando era mujer de Ezequiel Garay: «Yo me acuerdo que sufrí un episodio cuando estuve con Ezequiel en Valencia en un centro comercial. Me pasó una vez. Le empezaron a increpar y yo cometí un error, que pierdes los papeles y mi hijo va a en un carro y no sabes con qué tarado te encuentras».