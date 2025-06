El fallo de Álvaro Morata en la tanda de penaltis durante la semifinal de la Nations League ante Portugal ha desatado una oleada de críticas y ataques que superan el ámbito deportivo, alcanzando niveles de acoso y amenazas alarmantes. No sólo el delantero español se ha convertido en el blanco de esta hostilidad, sino que su esposa, Alice Campello, también ha recibido mensajes igualmente duros y crueles en redes sociales, exponiendo a la familia a una presión desgastante. Tras el error en el momento decisivo del partido, las reacciones en internet fueron inmediatas y violentas. Insultos, burlas y memes se multiplicaron, pero lo más grave han sido las amenazas de muerte dirigidas contra Morata, que han llevado a la pareja a tomar medidas de seguridad y a denunciar públicamente el acoso sufrido.

Alice Campello ha alzado la voz para pedir respeto y empatía. A través de su perfil en Instagram, la empresaria ha recordado que «todos nos equivocamos» y ha rechazado las agresiones: «Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo. El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene, ser tan emocionante e imprevisible. Es deporte y es entretenimiento y hay que darle la importante que tiene», ha escrito. Unas palabras de apoyo incondicional a Morata, para quien es, junto a sus cuatro hijos en común, un pilar fundamental en este momento difícil.

Desde Estambul, donde residen actualmente, Alice Campello ha defendido además con firmeza la dignidad de su marido y ha pedido a la afición que modere sus críticas para no causar daños irreparables a la salud mental de los jugadores y sus familias. El delantero madrileño, cabe recordar, ha compartido públicamente su lucha contra la depresión, la ansiedad y episodios de pánico. «Lo que sí tiene importancia es la persona que uno es en la vida. Y en eso ganas los a todos», ha afirmado, resaltando la necesidad de respeto en tiempos de adversidad.

Tras el partido, Álvaro Morata se mostró visiblemente afectado: «Estoy mal porque hemos hecho un gran trabajo todos y me sabe mal por mis compañeros», reconoció con la voz quebrada. «No lo he tirado bien y ya no se puede cambiar. Igual que me tocó levantar la Eurocopa, ahora me toca irme fastidiado por esto», añadió. Pero la presión sobre Morata no se limita al error puntual, sino que se extiende a la incertidumbre sobre su futuro en la selección nacional. En sus declaraciones, el jugador no descartó la posibilidad de no estar convocado para los próximos encuentros, dejando patente la tensión constante que viven los deportistas de élite en momentos clave. «Seguro no hay nada, depende de muchas cosas. Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad, pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre», expresó.

Las duras palabras de Álvaro Morata sobre su depresión

Álvaro Morata está a punto de estrenar su documental Morata: no saben quién soy, que se emitirá en Movistar +, el que aborda por primera vez de forma profunda los episodios más duros de su vida emocional y familiar relacionados con la depresión. En el adelanto, el jugador comparte cómo vivió ese proceso junto a su círculo más cercano: su esposa Alice Campello y sus padres.

El delantero narra que atravesó una fase de crisis que le llegó a paralizar físicamente, al punto de no poder ni abrocharse las botas. Morata describe haber «explotado» emocionalmente, una experiencia que le obligó a tomar distancia de su entorno habitual y a buscar ayuda profesional. «Llegó un momento en el que me daba vergüenza estar con mis niños o salir a la calle con ellos», lamenta el madrileño, «Me decían tantas cosas delante de ellos».