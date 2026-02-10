La Reina Sofía retoma su agenda tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia

Ha pasado casi un mes desde que la Reina Sofía perdiera a una de las personas más importantes de su vida. El pasado 15 de enero, la Casa de S.M. el Rey anunciaba la triste noticia del fallecimiento de la princesa Irene, hermana de la madre de Felipe VI. La princesa murió en Madrid a los 83 años tras una etapa en la que su salud se había ido deteriorando. Pocos días después, sus restos fueron trasladados al cementerio de Tatoi, donde ya descansa al lado de sus padres y del rey Constantino de Grecia.

Su muerte ha supuesto un duro varapalo para doña Sofía, que también perdió en diciembre a su prima Tatiana Radziwill. La madre del monarca se ha refugiado en su familia en esta complicada etapa y, a pesar del duelo, ha decidido retomar su actividad. Una muestra clara de su fuerza y de su compromiso con la labor que lleva desarrollando varias décadas.

La Reina Sofía en Bilbao. (Foto: Gtres)

La elección de la Reina Sofía

Tal como trascendió hace algunos días, la Reina Sofía ha visitado este martes el Banco de Alimentos de Vizcaya. Ha sido su primer compromiso público desde la muerte de su hermana y un acto muy especial para ella, dado lo volcada que está con el trabajo de estas organizaciones. En lugar de escoger una actividad relacionada con el día a día de la Casa de S.M. el Rey, doña Sofía ha preferido que su vuelta a la esfera pública esté marcada por un compromiso que enlaza directamente con la Fundación Reina Sofía.

Doña Sofía reaparece tras la muerte de Irene

Ha sido en torno a las 12:00 del mediodía cuando doña Sofía ha llegado a las instalaciones del Banco de Alimentos. Vestida de negro, pero atenta y sonriente, la Reina ha comenzado la visita. El objetivo de esta visita ha sido conocer en persona los efectos de la donación que la Fundación Reina Sofía ha hecho a la organización con el apoyo de Caser Seguros. Una donación que consiste en una serie de placas solares que ya están colocadas en los tejados de los dos pabellones de la sede del Banco de Alimentos. Estas placas ayudan a tener una fuente de energía más sostenible y a reducir las emisiones de carbono a la atmósfera. Dos cuestiones con las que la Reina Sofía está muy concienciada.

Además, esta visita ha servido para que doña Sofía celebre con los voluntarios el 30 aniversario de la creación de esta asociación, que ayuda mucho a la población vulnerable de la zona.

La Reina Sofía en Bilbao. (Foto: Gtres)

No ha sido la primera vez que doña Sofía visita este Banco de Alimentos, sino que ya ha estado en otras ocasiones. De hecho, conocer la actividad y el día a día de estas organizaciones es una de las prioridades de la Reina en el marco de sus compromisos con la Fundación Reina Sofía. Recordemos, por ejemplo, la intensa gira que realizó tras el final del estado de alarma para conocer las necesidades y problemas a los que se enfrentaban.