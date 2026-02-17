Cayetano Rivera y Tamara Gorro ya están en Madrid: del shock de la influencer a la advertencia del torero

Después de disfrutar de una escapada romántica en Maldivas, alejados del ruido mediático que ha despertado su recién empezada relación sentimental, Tamara Gorro y Cayetano Rivera ya están en Madrid. La pareja aterrizó el pasado domingo en la capital y, lejos de esconderse, protagonizó sus primeras imágenes juntos. El periodista Javi Hoyos fue el encargado de sacar a la luz esta esperada fotografía de ambos y, al mismo tiempo, las cámaras de Gtres consiguieron declaraciones del torero y la influencer en medio de los rumores.

Una imagen vale más que mil palabras y, lejos de esconderse, Tamara y Cayetano no tuvieron reparo en ser grabados a su llegada. Los dos se subieron en el mismo coche, donde varios amigos les recogieron, pero antes, realizaron sus primeras declaraciones al respecto. Y aunque por ahora ninguno de los dos ha confirmado que mantengan una relación sentimental, lo cierto es que tampoco lo han negado. El hijo de Paquirri y Carmina se limitó a confesar que estaba bien y contento, sin entrar en demasiados detalles. No obstante, sí que quiso aprovechar su intervención para hacer una petición a la prensa. «A mi hija (Lucía Romero) dejarla tranquila, por favor. Ella no tiene por qué estar aguantando y sufriendo el acoso. No hay excusa para eso», señalaba.

Cayetano Rivera en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

Los reporteros le preguntaban si, a partir de ahora, iba a optar por la naturalidad con Tamara y si habían celebrado el San Valentín juntos. Unas cuestiones que Cayetano ha preferido no contestar, añadiendo tan solo que «estaba cansado del viaje». Eso sí, con una notable sonrisa en su rostro.

El shock de Tamara Gorro

Por su parte, Tamara Gorro se mostraba completamente en shock con el revuelo que se había formado a raíz de salir a la luz su relación con Cayetano. «Esto es surrealista. Estoy llegando de viaje, no sé si ha habido mucho revuelo o no. Vengo desconectada […] Es que esto es surrealista para mí», comenzaba a decir. Continuaba haciendo hincapié en que no iba a hablar de nada y que había contestado a muchos compañeros periodistas porque consideraba «que era lo que tenía que hacer».

Tamara Gorro en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

«De verdad, necesito ubicarme […] Madre mía la que se ha montado. […] Vengo de vacaciones, he desconectado y me sabe muy mal esto. Yo siempre me paro con vosotros, ya lo sabéis, pero necesito aterrizar», explicaba.

Les recogieron tres amigos desconocidos, aunque uno de ellos no ha pasado desapercibido para los seguidores de las redes de la de Móstoles. Y es que se trata de Iker, una de las amistades más sólidas y duraderas de la colaboradora de televisión. Trabajan juntos y, además, dicho por ellos mismos, se consideran parte de la familia del otro.