Tamara Gorro estalla tras los rumores que aseguran su reconciliación con Ezequiel Garay

Tamara Gorro lo ha vuelto a hacer. Después de protagonizar, hace tan solo unas semanas, unas fotografías en Ibiza junto a Ezequiel Garay, su ex marido y padre de sus hijos, la ex pareja ha sido de nuevo ‘pillada’ en otro viaje romántico que aviva los rumores de una posible reconciliación entre ambos. En esta ocasión, la influencer y el ex futbolista han aprovechado los días de descanso del puente de la Hispanidad para viajar hasta Roma, una ciudad que, según ha comentado la propia Tamara, aún no conocía. «Roma, por fin te conozco», escribía en sus redes sociales.

Siendo fiel al hermetismo con el que siempre quiere tratar su faceta más privada, la influencer no ha revelado en ningún momento la compañía con la que ha decidido viajar hasta Italia. No obstante, las imágenes que han trascendido en las redes sociales han conseguido romper con todo el misterio que rodeaba la situación. De acuerdo con lo que se muestra, Tamara habría viajado hasta la capital italiana junto a Ezequiel. Ambos han paseado de la mano por las calles de Roma, compartiendo una gran complicidad y un sinfín de gestos de cariño el uno con el otro. Hay testigos que han llegado a asegurar en las plataformas digitales que incluso les vieron besándose de una forma apasionada. Sin duda, esta nueva información ha vuelto a poner de manifiesto una posible reconciliación, algo que no ha sentado del todo bien a la colaboradora del programa Y ahora Sonsoles.

Sin confirmar ni desmentir nada de los trascendido, Tamara estallaba contra sus seguidores explicando que hará «lo que le da la gana» en todo momento ya que, hace un tiempo, decidió que las redes sociales «iban a dejar de ser una presión para ella». «Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien?», expresaba visiblemente afectada y enfadada por la revolución que ha desencadenado la publicación de sus fotografías junto a Garay. «Estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo por qué decir nada. Quien quiere pensar que hemos vuelto y no lo contamos, bravo. Quien quiera pensar que vamos poco a poco y no nos queremos adelantar para no cometer los mismo errores, bravo. Y quien quiera pensar que nunca nos hemos divorciado, pues bravo también», sentenciaba.

Antes de terminar su discurso, la de Móstoles ha querido pedir perdón a todas aquellas personas que la muestran siempre un apoyo incondicional en cada paso que da. No obstante, ha decidido que en los próximos días, no va a publicar nada más sobre su viaje «porque no le apetece alimentar a la gentuza»: «Cuando llegue a España ya nos pondremos al día», concluía, dejando en el aire la fecha en la que regresará a Madrid. Pero, antes de dar por finiquitada su intervención dejaba boquiabiertos a toda su Familia virtual con sus últimas palabras: «Ahora me voy a la calle, con Eze. Porque no me tengo que esconder de nada».