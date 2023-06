Después de la tormenta siempre llega la calma. Tras varios meses mostrando su faceta más «vulnerable» a raíz del fallecimiento de la apodada «princesa» y de su separación con Ezequiel Garay, Tamara Gorro ha conseguido cumplir uno de sus sueños. La que fue tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se ha comprado una casa vacacional en Ibiza. Así lo anunciaba hace tan solo unos días en sus redes sociales, donde posaba junto a una fila de cajas de mudanza y confesaba que «gracias a su esfuerzo, trabajo y responsabilidad» había podido conseguir este «sueño»: «¡Ay, dios mío! ¡Familia Virtual, que emoción!», escribía.

La ilusión con la que contaba esta nueva aventura era evidente en su rostro cuando hablaba de sus hijos, quienes estaban igual o más ilusionados que la propia colaboradora de televisión. De acuerdo con sus palabras, esta nueva adquisición es principalmente para el futuro de sus hijos, para que cuando ella no esté, tengan una casa y un lugar en el mundo en el que disfrutar juntos.

Ha sido el pasado fin de semana cuando Tamara ha viajado junto a su madre para poner su nueva residencia a punto de cara a los próximos meses de verano. Según ha contado en sus redes, ha sido hace tan solo unos días cuando ha recibido las llaves y, desde entonces, se ha dedicado a decorarla a su gusto para viajar cuanto antes y disfrutar junto a sus dos pequeños. Aunque es una noticia que le llena de felicidad, también ha querido compartir con sus seguidores el lado opuesto de emociones que siente y es que, al estar separada de Ezequiel Garay, sus hijos no podrán estar con ella durante todo el verano ya que, por el convenio firmado de divorcio, también estarán unos días junto a su padre.

Pese a que han sido unos meses duros donde la propia Tamara ha confesado que no están atravesando por un buen momento, siempre ha intentado reflejar que, aunque se haya acabado el amor entre ella y el futbolista, por el bien de los menores mantienen una buena relación. Prueba de ello es el detalle que ha querido tener Garay con ella para la decoración de su nuevo hogar.

La colabora de Ya es mediodía ha compartido imágenes de algunos rincones de su residencia ibicenca donde ha contado que había ciertos «huéspedes» que habían llegado desde Madrid «para quedarse». Un regalo de Ezequiel Garay que asegura que tiene un mensaje aunque, por el momento, ha preferido no revelarlo: «No lo digo, tranquilo», escribía, a lo que añadía un pequeño mensaje de agradecimiento: «Me encanta. Te adoro». Se tratan de tres osos decorativos para las instalaciones de su nueva casa veraniega.

A pesar de su popularidad, Tamara Gorro siempre ha comunicado a sus seguidores que prefiere no compartir los alrededores de su casa por «miedo y respeto» a las consecuencias que puede tener hacerlo. Y es que, aunque esté publicando algunos rincones de esta «sueño cumplido» lo cierto es que no pasará de ahí: «No mostraré la casa al completo, pero sí quiero compartir con vosotros rincones especiales, porque en primer lugar me apetece, y en segundo estoy convencida de que os alegráis mucho por mi nueva aventura, experiencia, etapa», concluye.