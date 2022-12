Tamara Gorro desvela las claves de su divorcio con Ezequiel Garay

La semana empezaba con una noticia de lo más inesperada dentro del panorama nacional y social. Contra todo pronóstico, Tamara Gorro y Ezequiel Garay decidían poner punto final a su historia de amor después de haber atravesado un sinfín de baches juntos. Un movimiento que resultó ser toda una sorpresa para la “familia virtual” de la influencer, siendo ella misma la encargada de desvelar la información a través de su cuenta de Instagram, evitando así las especulaciones.

Ahora, con el ambiente más calmado y plenamente centrada en sus proyectos profesionales, la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha tenido oportunidad de volver a su puesto de trabajo en Y ahora Sonsoles, programa en el que la presentadora y el resto de compañeros la esperaban con los brazos abiertos para brindarle todo su apoyo en esta nueva etapa de soltería. Una reaparición mediática que la creadora de contenido no ha querido desaprovechar, desvelando algunas de las claves de esta separación, aunque sin querer ser muy explícita: “Yo dije que no iba a entrar en nada porque en su día hablé y se dijo de todo. Una tiene que aprender de sus errores. Entonces yo me pregunto: ¿Ahora qué hago? ¿No hablo y mantengo todo lo que he dicho por mi salud, porque yo sigo teniendo un problema de salud, por respeto a Ezequiel, a mi entorno? ¿Desmiento y ya estoy hablando o no digo nada y parece que es verdad?”, se preguntaba a sí misma, teniendo ciertas dudas sobre qué contar y qué guardar en su privacidad.

No obstante, lo que sí ha querido confesar Tamara es que “hay un motivo para dejar la relación”, pero nada tiene que ver con una deslealtad por parte del ex futbolista: “No hay infidelidades ni discusiones”, aseguraba, visiblemente segura de sí misma, aunque nerviosa por los acontecimientos ocurridos: “No estoy mal, estoy nerviosa ahora. Estoy bastante nerviosa (…) Estoy como cualquier persona que rompe con su pareja. Es una nueva vida, es una nueva etapa. Tengo 35 años y llevo con él desde los 21. Llevo con él toda mi vida. Es una etapa nueva”, zanjaba, razón por la que entre ellos siempre habrá un respeto mutuo, además de por los hijos que tienen en común: “No siempre se tiene que acabar mal con tu ex pareja cuando te separas. Yo siento algo profundo y lo voy a tener toda mi vida. Y va a tener mi respeto y mi protección de por vida. Y no solo porque sea el padre de mis hijos, que también, sino porque es una persona excelente”, decía la protagonista, en pleno directo y bajo la atenta mirada de los colaboradores.

Ahora, Gorro está encontrando el perfecto refugio en sus amigos y en sus allegados, habiendo acudido durante el pasado lunes sin ir más lejos a la cena de Navidad de Antena 3 para así evitar pensar en una ruptura que parece haber sido de lo más amistosa: “Lo más bonito que pueda haber en una pareja con hijos es que haya buen rollo. No siempre se tiene que acabar mal. Y me vais a ver con Ezequiel, me vais a ver con él porque es el padre de mis hijos y es una persona a la que amo y voy a querer toda mi vida”, finalizaba, firme en sus convicciones y manteniendo sus ideas hasta el final de su intervención.