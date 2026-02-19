El romance entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera ya no se esconde ni se insinúa: se confirma, se sonríe y se celebra. Tras días de especulación y fotografías reveladoras, ha sido ella misma quien ha decidido dar un paso al frente y poner palabras y titulares a lo que hasta ahora solo eran imágenes. Su regreso a Madrid después de una escapada de ensueño entre Dubái y las Maldivas no ha sido discreto, sino todo lo contrario: ha marcado el inicio oficial de una historia que promete convertirse en una de las más comentadas del año.

La creadora de contenido ha reaparecido en televisión con la naturalidad que la caracteriza, dejando claro desde el primer minuto que no piensa dramatizar su vida sentimental. En el plató del programa de Sonsoles Ónega, donde colabora habitualmente, su actitud relajada y su evidente buen humor confirman que atraviesa un momento personal dulce. Tanto es así que cuando en pantalla ha aparecido una imagen del torero, su reacción espontánea ha sido tan sincera como viral: ha bromeado, sonreído y soltado una frase que ha bastado para despejar cualquier duda sobre la naturaleza de su vínculo. «He estado con ese cañón de hombre. Una imagen vale más que mil palabras», ha dicho. Sin declaraciones grandilocuentes ni exclusivas pactadas, ha bastado ese instante para certificar lo evidente: está ilusionada.

Intrigada por la naturaleza de este vínculo, Sonsoles Ónega le ha preguntado directamente si ya eran novios, a lo que Tamara ha respondido dejando que el público ratificara la respuesta con un rotundo «Sí», mostrando de manera sutil su complicidad con la audiencia. Pero Tamara no se ha limitado a hablar del físico o del atractivo del torero, sino que ha profundizado en lo que realmente la ha conquistado: su personalidad y la alegría que aporta a su vida. «No le conocéis, es una persona estupenda y un tío maravilloso», ha asegurado, antes de añadir: «Es buen amigo, me hace reír… que sea guapo es una obviedad y es lo de menos». Con estas palabras, la colaboradora ha querido dejar claro que su relación va mucho más allá de la apariencia y que se basa en valores como «el respeto, la confianza y la complicidad».

Asimismo, Tamara Gorro ha hecho hincapié en la importancia de preservar su intimidad, un aspecto que ha sido siempre prioritario en su vida privada. «Yo tengo una vida privada que no me gusta que se sepa», ha señalado, dejando entrever que, aunque disfruta compartiendo momentos de felicidad, no está dispuesta a permitir la invasión de su espacio personal. Reiteró que no consentirá rumores ni falsedades sobre su relación: «No voy a consentir mentiras ni que se pase una línea roja». Además, ha subrayado que todos merecen ser felices: «¿Qué hay de malo en querer ser feliz? Es un tío maravilloso, con un corazón enorme, te hace reír, a mí y a todos. Todos tenemos derecho a pasar un bache».

La historia de este romance comenzó a hacerse pública hace apenas unas semanas, aunque todo apunta a que la pareja llevaba conociéndose desde hacía varios meses, compartiendo vuelos y pequeñas escapadas a lugares como Barcelona o Ibiza. La interacción constante y natural entre ambos, a pesar de no sentarse juntos en los trayectos, ya había dejado pistas de la conexión especial que compartían. A su regreso de las vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, las primeras fotografías oficiales juntos confirmaron lo que muchos sospechaban: su relación es real y se están dejando llevar sin esconderse de los ojos curiosos de la prensa.

Para Tamara Gorro, este es su primer vínculo sentimental tras su separación de Ezequiel Garay, con quien mantiene una excelente relación por el bien de sus hijos. En este nuevo capítulo de su vida, Tamara ha encontrado en Cayetano Rivera no solo una pareja, sino un apoyo y una amistad genuina que le permite disfrutar de su vida personal y profesional de manera equilibrada. Con su regreso a Madrid y sus primeras palabras en plató, la colaboradora ha dejado claro que está feliz, enamorada y lista para que su historia de amor se desarrolle con naturalidad.