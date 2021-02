Sara Carbonero rompe a llorar en directo al recordar a sus hijos

Emociones a flor de piel. Sara Carbonero ha vivido uno de los momentos más emotivos de los últimos meses. Ha sido en pleno directo en el espacio en el que colabora en Radio Marca “Que siga el baile”. La periodista ha entrevistado a la cantante Conchita con motivo de la presentación de su nuevo trabajo y no ha podido evitar contener las lágrimas cuando la artista ha interpretado uno de sus temas, “El viaje”.

Al piano y ante el micrófono, Conchita ha deleitado a los seguidores del espacio con algunas de las estrofas de una de sus canciones más emotivas, en las que se habla del papel de los padres en el cuidado de los hijos y cómo cambia la vida con la llegada de un bebé. La mujer de Iker Casillas no pudo contener la emoción ante la melodía, hasta el punto de que la artista incluso tuvo que parar un momento tras ver el rostro de Sara Carbonero en lágrimas.

“Me he escuchado esta canción veinte veces, pero a mí esta canción y la letra…”, dijo la periodista muy emocionada. “Los que somos padres y madres sabemos que lo dice todo”, aseguró Sara Carbonero. Y es que el tema habla de los aspectos más bonitos de la maternidad y la paternidad, pero también trata otros más difíciles. “Los miedos, lo más bonito de la maternidad y el mundo que estamos dejado a nuestros hijos… Lo siento, la música es esto también», quiso recalcar la esposa de Iker Casillas.

Sara Carbonero no ha dudado en compartir el momento de la actuación de Conchita en su perfil de Instagram, donde ha publicado el vídeo íntegro de la canción y ha dedicado unas palabras a la artista: “hoy hemos descubierto a una mujer íntegra, sensible y valiente. De las que cambian el mundo con sus letras y su voz. Gracias @oficialconchita por tu generosidad, tu luz y por este momento lleno de sonrisas y lágrimas que nunca vamos a olvidar. Ah, gracias también por tu “abrazo de lado” pero sobre todo por el: “Es que si lloras tú, lloro yo”. Creo que no se puede añadir nada más», ha escrito la periodista.

El también periodista Vicente Ortega que se encontraba en el estudio le ha dicho a Conchita, haciendo referencia a algunas de las letras de la canción, que había hecho muy bien en venir a Radio Marca con Sara Carbonero, haciendo que la periodista se rompiera porque la emoción la ha embargado. “Ha sido precioso, lo que acabamos de vivir ahora mismo es magia, es emoción, es vida”, ha asegurado.

Vuelta a la radio

La periodista ha retomado su trabajo en la radio después de que hace apenas dos semanas, el pasado 5 de febrero, fuera intervenida en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid por una recaída del cáncer que le fue diagnosticado en el verano de 2019. Sara recibía el alta el día 12 y regresaba a casa acompañada de su marido Iker Casillas, con ganas de regresar a la radio lo antes posible y retomar el resto de sus compromisos profesionales.

Después de unos años en Oporto, el matrimonio ha regresado a Madrid con sus dos hijos, Martín y Lucas. Mientras que Iker Casillas se encuentra trabajando con la Fundación Real Madrid, Carbonero está centrada en su firma Slow Love, así como en otros temas profesionales y su colaboración con Radio Marca, el medio en el que empezó su carrera.