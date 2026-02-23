Alejandra Rubio describe el horror que vivieron los Gemeliers: "Las quemaduras en los ojos son brutales"

La agresión sufrida por el dúo Gemeliers ha seguido generando reacciones este lunes después de que Alejandra Rubio haya contado nuevos detalles ante las cámaras de Gtres. La colaboradora ha sido captada en las inmediaciones de su domicilio y allí ha explicado cómo se encuentran los artistas tras el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado. Con rostro serio y tono preocupado, ha asegurado que las secuelas físicas son importantes: «Las quemaduras en la lengua y en los ojos son brutales. Hay que tener un cuidado por la noche últimamente… Mejor irse a casa a tiempo».

Sus declaraciones han llegado horas después de su intervención televisiva en Vamos a ver, donde ya había relatado lo que sabía sobre el altercado. Según ha contado, ella asistió a la cena de cumpleaños previa a la salida nocturna de Jesús Oviedo y Daniel Oviedo junto a su pareja, Carlo Costanzia, pero ambos decidieron marcharse antes de que el grupo se desplazara a la discoteca. Horas más tarde, ha explicado, recibió una llamada que la dejó en shock. Fue Juan Carlos Oviedo, hermano mayor de los artistas, quien la contactó para pedirle ayuda y contarle lo sucedido.

Rubio ha contado que, tras esa conversación, se puso en contacto directo con los cantantes para saber cómo estaban. Ha explicado que escuchar el relato de lo ocurrido la emocionó profundamente, hasta el punto de que no pudo contener las lágrimas. Según ha relatado, mantiene una relación cercana con ellos desde hace años y también siente cariño por sus parejas, especialmente por Natalia Rodríguez, quien habría sido una de las principales afectadas por la agresión. De acuerdo con la versión que le trasladaron, todo comenzó cuando la joven salió del local junto a Jesús y un grupo de individuos empezó a insultarlos y provocarlos.

La colaboradora ha contado que, siempre según lo que le narraron, la situación se descontroló cuando los agresores bajaron de un coche cercano y comenzaron a atacar. Primero se produjo una agresión directa a la chica, lo que desencadenó la reacción de quienes la acompañaban. A partir de ese momento, el enfrentamiento derivó en golpes, amenazas y el uso de spray de pimienta. El episodio terminó con varios heridos y un traslado urgente al Hospital Gregorio Marañón, donde recibieron atención médica.

Alejandra también ha explicado que los presuntos responsables habrían sido identificados gracias a grabaciones realizadas durante el altercado, un material que podría resultar clave en la investigación policial. Según ha contado, el entorno de los artistas está convencido de que existen pruebas suficientes para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. La propia Rubio ha insistido en que el episodio fue mucho más grave de lo que inicialmente trascendió y que el estado en el que quedaron los afectados demuestra la violencia del ataque.