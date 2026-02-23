Alejandra Rubio describe el horror que vivieron los Gemeliers: "Las quemaduras en los ojos son brutales"

Televisión, moda y corazón. Periodista de vocación y comunicadora de formación, me he movido entre estudios de radio, redacciones digitales y bastidores de redes sociales. He narrado la actualidad en la 'Cadena SER', seguido la pista a las nuevas tendencias en 'El Independiente' y escrito sobre lifestyle y empresas en la 'Revista Capital'. En 'Diez Minutos', combiné redacción y estrategia digital como Community Manager. Ahora escribo en LOOK, donde cubro actualidad televisiva, moda, celebrities y realeza.
La agresión sufrida por el dúo Gemeliers ha seguido generando reacciones este lunes después de que Alejandra Rubio haya contado nuevos detalles ante las cámaras de Gtres. La colaboradora ha sido captada en las inmediaciones de su domicilio y allí ha explicado cómo se encuentran los artistas tras el violento episodio ocurrido durante la madrugada del sábado. Con rostro serio y tono preocupado, ha asegurado que las secuelas físicas son importantes: «Las quemaduras en la lengua y en los ojos son brutales. Hay que tener un cuidado por la noche últimamente… Mejor irse a casa a tiempo».
Rubio ha contado que, tras esa conversación, se puso en contacto directo con los cantantes para saber cómo estaban. Ha explicado que escuchar el relato de lo ocurrido la emocionó profundamente, hasta el punto de que no pudo contener las lágrimas. Según ha relatado, mantiene una relación cercana con ellos desde hace años y también siente cariño por sus parejas, especialmente por Natalia Rodríguez, quien habría sido una de las principales afectadas por la agresión. De acuerdo con la versión que le trasladaron, todo comenzó cuando la joven salió del local junto a Jesús y un grupo de individuos empezó a insultarlos y provocarlos.
La colaboradora ha contado que, siempre según lo que le narraron, la situación se descontroló cuando los agresores bajaron de un coche cercano y comenzaron a atacar. Primero se produjo una agresión directa a la chica, lo que desencadenó la reacción de quienes la acompañaban. A partir de ese momento, el enfrentamiento derivó en golpes, amenazas y el uso de spray de pimienta. El episodio terminó con varios heridos y un traslado urgente al Hospital Gregorio Marañón, donde recibieron atención médica.