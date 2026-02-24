Álvaro de Marichalar ha vuelto a opinar, sin miramientos, sobre la gestión de la Corona de España, así como el futuro papel de la princesa Leonor como Reina de España o de los errores que ha cometido, bajo su punto de vista, el Rey Felipe VI como monarca. En su última aparición pública en el marco de la presentación de su libro, el ex cuñado de la infanta Elena, además, ha arremetido sin tapujos contra Pedro Sánchez.

El consejo de Álvaro de Marichalar a Leonor

Sabido es que Álvaro de Marichalar es un fiel defensor de la monarquía de España y todo lo que representa, como su bandera o sus tradiciones. También de todos los miembros que están al frente de la institución. Por ello, una vez más, no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la princesa Leonor, de la que está «muy orgulloso» y a la que le ha mandado un consejo para cuando la primogénita de los Reyes acceda al trono: «Que sea leal a España, a los españoles y a la institución de la Monarquía, que es la más importante y la más antigua de España y que nos pertenece a todos los españoles. Con lo que, cuando la encarne, que sepa eso y que sepa perfectamente, como bien sabe su padre, Su Majestad el Rey Felipe, que se debe a los españoles y que jamás puede ser rehén de ningún Gobierno y de ningún color. Porque está por encima de la lucha de los partidos y de la política. La Monarquía es como la bandera, es un símbolo de unión, de pertenencia, de representación de la España de ayer, de hoy y de mañana».

La princesa Leonor con el Rey en el Congreso. (Foto: Gtres)

Opina sobre Felipe VI y sobre la vuelta a España del Rey Juan Carlos I

En esta aparición, el tío de Victoria Federica también se ha pronunciado sobre el papel de Don Felipe: «Lo está haciendo muy muy bien, es una maravilla. Tenemos suerte de tener un Rey así». Sin embargo, bajo su punto de vista, ha tenido errores que considera imperdonables, como no ponerse en contacto con María Corina Machado cuando le dieron el Nobel de la Paz o con los presos detenidos por el régimen chavista: «También fue un error no hablar de la corrupción en el mensaje de Navidad, que es el principal problema que tenemos los españoles, del que habló con Rajoy pero no del tal Sánchez. También fue un error que el portal de Belén no estuviera presente, ya que la Navidad es conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, España es además católica, la Monarquía es católica. Tiene que hacer especial hincapié en el simbolismo católico».

El Rey Felipe VI y Juan Carlos I en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Por su parte, Marichalar se ha pronunciado sobre una posible vuelta del Rey Juan Carlos I del exilio, donde vive desde el verano del 2020: «El Rey padre tiene que venir a España, que es su país, el balance de su gestión es positivo y tiene un cinco por ciento de errores. Hay que reclamarle que se redima, pero hay que concentrarse en lo buenísimo que ha sido para los españoles».