Con luz tenue y sin calefacción: la precaria situación en la que vive Álvaro de Marichalar

Álvaro de Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar y, por consiguiente, ex cuñado de la infanta Elena, lleva días acaparando titulares de la crónica social de nuestro país. El 29 de enero reapareció delante de las cámaras con motivo de la celebración del cumpleaños de Mario Sandoval en el Teatro Kapital y, sin pelos en la lengua, criticó las memorias de Iñaki Urdangarin. Una postura que volvió a compartir días después desde el plató de Y ahora Sonsoles. «Su deber es estar calladito y ser leal […] No hay nada peor en la vida que creerte lo que no eres», sentenciaba.

Pero esto no ha sido todo. Y es que, más allá de mostrarse completamente en contra de los últimos movimientos del ex duque de Palma, el tío de Victoria Federica y Froilán también se ha posicionado en la primera línea mediática tras salir a la luz la precaria situación en la que vive.

Álvaro de Marichalar en Madrid. (Foto: Mediaset)

Y es que, a pesar de vivir en uno de los barrios más exclusivos de la capital y estar más que acostumbrado a codearse con las altas esferas, el programa Fiesta ha confirmado que la situación en la que vive está muy alejada del lujo y el privilegio. «En los últimos meses, ha tenido reuniones en su vivienda del barrio Salamanca y les ha recibido sin luz ni calefacción. Solo con unas velas encima de la mesa. Además, todos esos encuentros han terminado mal. Ha discutido con todos», contaba el espacio televisivo mencionado.

Lejos de optar por el silencio, Álvaro no ha tenido reparo en hablar con el programa y confirmar que, efectivamente, esas son las condiciones en las que vive y que no se avergüenza de ello, sino todo lo contrario. «Yo no pongo la calefacción porque no tengo ni frío ni dinero. Si tú tienes calefacción en tu casa, te aburguesas, te acomodas. Y a mí me gusta vivir en la verdad. Si es invierno, pasando frío. Si es verano, pasando calor», comenzaba a decir. «A quien no le guste venir a mi casa porque hace frío, que no venga. Pero aquí, como tenemos un país de nuevos ricos, el español está tan acobardado que tiene fresquito, pues te aguantas», sentenciaba.

Álvaro de Marichalar reconoce no tener calefacción en su casa: «No tengo dinero y me gusta no tenerlo» #Fiesta15F https://t.co/RjLsfZ5o8O — Fiesta (@fiestatelecinco) February 15, 2026

Sobre la información que señala que tiene velas encima de la mesa, Álvaro ha querido aprovechar su intervención para aclarar que no es verdad. «Las velas son para honrar a Dios. Yo tengo mi luz, lo que pasa es que tengo una luz tenue porque a mí me gusta ahorrar, porque no se puede derrochar. El derroche es el diablo, es el mal. El morbo es lo peor, ocupaos de vuestra vida, que suficientemente complicada es como para teneros que ocupar de la de los demás. No tengo dinero y me encanta no tener dinero. Ese es mi estilo de vida. En la vida lo importante es ser, no tener», expresaba.

Por últimos, continuaba asegurando que le daba «exactamente igual lo que pudiera decir la gente sobre él», porque consideraba que estaba en una galaxia distinta. «Yo soy un marinero que se juega la vida a diario», concluía.