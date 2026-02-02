Álvaro de Marichalar apareció el pasado 29 de enero ante las cámaras con motivo del cumpleaños de Mario Sandoval en el Teatro Kapital. Fiel a su naturalidad, el empresario dio su contundente opinión sobre el panorama actual de la Monarquía, así como el papel de la princesa Leonor o la figura pública de su sobrina, Victoria Federica. Pese a su apoyo a la mencionada institución, el hermano de Jaime Marichalar se mostró molesto sobre una vivencia que ocurrió cuando la heredera al trono se encontraba con Elcano en Panamá y, sobre todo, con Iñaki Urdangarin, quien fuese cuñado de su hermano.

Álvaro de Marichalar, muy crítico con el Gobierno de España

En esta salida, el empresario ha dejado claro que habla «como español» y, más allá de su apellido -que está relacionado directamente con la historia de la Corona de España-, ha querido opinar sobre la institución: «Es maravillosa, la más antigua de España, la que nos une, porque gracias a la Monarquía existe España. Tenemos que proteger a las instituciones que nos sirven, que nos ayuda, que nos hacen abrazarnos, progresar. Por eso hay que respetarla y por eso alguien que está próximo a la Monarquía, hay que cuidarla».

Álvaro de Marichalar. (Foto: Gtres)

En esta aparición, el ex cuñado de la infanta Elena, se ha pronunciado sobre el papel y el futuro de la princesa Leonor: «Me parece muy bien, me dio mucha pena que cuando vino Juan Sebastián Elcano a Panamá, pues no me invitaran, por obra y gracia del embajador de España. España ahora está en manos de la mafia de un portero de discoteca, es quien gobierna España. Por eso no pude ver a la princesa de Asturias. Los que manejan la agenda de la Casa Real tampoco lo hizo bien. En todo caso, hay que aguantarse».

Además, el empresario ha sido muy crítico con el Gobierno: «España está enferma, porque está desgobernada por una discoteca mala y por la AMPA. En el Ministerio de Transporte ponen a chicas que las compran y les dan una oficina o un piso. Qué pena que España esté así. Me parece estupendo tener este espacio para hablar de la mafia socialista, criminal, que están arrasando con el futuro, que lo está hipotecando».

Su opinión sobre las memorias de Urdangarin

Iñaki Urdangarin. (Foto: Gtres)

Muy seguro de sus palabras, también ha opinado sobre su sobrina, Victoria Federica, con la que mantiene muy buena relación pese a que no se vean tanto como les gustaría por sus respectivas agendas, pero con la que mantiene el contacto: «Yo no tengo televisión desde 1998, han pasado 28 años. No tengo ni idea lo que hace. Es una chica estupenda. Hay relación estupenda, como con todos mis hermanos y sobrinos pese a la distancia. Gracias a Dios y a nuestros padres, que la familia es la unidad social más importante. En todo caso, uno se tiene que ajustar a lo que es por sí mismo».

Finalmente, ha sido entonces cuando ha arremetido contra Urdangarin y la decisión de publicar sus memorias: «Actuar en función de un apellido, me parece muy mal, como ha hecho Urdangarin, que no es nadie, cuando digo nadie, es nadie. Es el consorte de una infanta de España que se queda callado siempre, por principio, calladito. Esto hay que recomendar que la gente actúe lo mejor posible. Cuando tú vives en consonancia con tu vida, con tus posibilidades, entonces eres libre. Mi hermano está callado porque es un señor y sabe lo que hay que hacer».