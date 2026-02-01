El fallecimiento de Irene de Grecia ha puesto sobre la mesa el tema de la herencia y quienes podrán ser los grandes beneficiados. Pese a que se desconoce el monto total al que asciende dicho patrimonio, parece ser que la hermana de la Reina Sofía tenía una clara favorita: Irene Urdangarin. Por tanto, no sorprende que precisamente sea ella una de las grandes beneficiadas. La hija menor de la infanta Cristina, junto a Victoria Federica, fueron las encargadas de llevar las insignias de la princesa a la salida de la catedral de Atenas durante su funeral. De hecho, pudimos ver a las dos jóvenes bastante afectadas, buena prueba del estrecho lazo que las unía.

Irene Urdangarin emocionada en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Según fuentes de su entorno más cercano, parece ser que la apodada cariñosamente como «tía Pecu», la cual nunca llegó a casarse y tampoco tuvo hijos, decidió repartir su herencia entre los Urdangarin, siendo «especialmente generosa con su ahijada Irene». «Le ha legado una parte muy significativa de su patrimonio», aseguran. ¿El motivo? Su propia elección personal, más allá de criterios institucionales o de protocolo. Y lo cierto es que la joven tampoco pudo contener la emoción durante la triste despedida, buena prueba del gran cariño que le tenía a la hermana de Doña Sofía. Así, pudimos verla muy emocionada durante los actos celebrados en Madrid y Atenas.

Irene Urdangarin y Victoria Federica. (Foto: Gtres)

Irene Urdangarin, el gran apoyo y la favorita de la «tía Pecu»

Por otro lado, en el caso de Victoria Federica y Froilán, -quien decidió quedarse en Abu Dabi al lado de su abuelo, el rey Juan Carlos, y no asistió al funeral-, no constan datos. Lo que sí consta es que ni la princesa Leonor, ni la infanta Sofía, son beneficiarias de la misteriosa fortuna; pese a que ambas compartieron muchos momentos con Irene de Grecia tanto en Zarzuela, como durante sus vacaciones en Marivent. Es más, una de las últimas veces que pudimos verla en público fue durante un paseo familiar en el que Leonor llevaba su silla de ruedas.

Irene Urdangarin y Victoria Federica en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Cabe resaltar que Irene de Grecia llevó una vida bastante austera y muy espiritual. Prueba de ello es que en 1993 decidió ceder a su fundación los 900.000 euros que recibió del gobierno griego como parte de la demanda del rey Constantino por la incautación de sus propiedades, y también renunció a sus derechos sucesorios.

De momento, dicha información podría limitarse a simples especulaciones, teniendo en cuenta que todavía debemos esperar cuarenta días para poder conocer el contenido exacto del testamento. Además, desconocemos la suma exacta a la que asciende dicha herencia. Según desvelaba Luis Pliego, director de Lecturas, en El tiempo justo, «a Irene de Grecia la hemos mantenido entre todos con el presupuesto de la Casa Real. Por lo tanto, ha muerto prácticamente sin nada material». En ese sentido, y si finalmente resultan ser los beneficiarios de la herencia, los Urdangarin no se llevarían una gran suma.