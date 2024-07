A pesar de las críticas que recibe, Cristina Pedroche continúa dando su opinión a través de las redes sociales. Concretamente a través de TikTok, donde este pasado lunes, 22 de julio, compartió una reflexión, entre lágrimas, sobre el posparto.

Recordar que, la presentadora de televisión dio a luz a su primera hija en julio de 2023 y, desde entonces ha ido compartiendo el proceso que vive con sus miles de seguidores.

Cristina Pedroche se emociona al hablar del posparto: (Foto: Redes sociales)

Cristina Pedroche se emociona

Tras dejar a su hija con sus abuelos, la tristeza se apoderó de ella y decidió graba un clip que colgó en la citada plataforma. «Se me remueve todo otra vez porque el posparto sigue ahí», indicó, con la voz entrecortada. Pedroche también reconoció que durante este tiempo había mejorado y que estaba mejor, pero admitió que seguía teniendo instantes de bajón emocional. «Hay momentos en que el gris oscuro se vuelve casi negro», añadió. «Entro en bucles de pena, en bucles con pensamientos intrusivos», continuó explicando. Consciente de los comentarios negativos que suele recibir quiso compartir su experiencia con los internautas. «Me apetecía compartir esto a sabiendas de que me dirán de todo, pero creo que estoy ayudando», finalizó.

Nuevas confesiones

Un día después de compartir cómo se siente ha vuelto a hacer este martes un vídeo mientras paseaba con la pequeña. «Hoy nuevas confesiones», ha comenzado diciendo. «He salido a andar descalza porque las rutinas saludables hay que seguir con ellas. Hoy he decidido sacar a la niña en el carro porque ahora que estoy con ella todo el rato, porteando, con ella cogida, subiendo las escaleras y que pesa muchísimo pues noto el suelo pélvico un poco peor», ha explicado.

Cristina Pedroche confiesa cómo se siente en la Red. (Foto: Redes)

Después ha hecho hincapié en que nunca ha llegado a estar bien del todo. «Tuve una recuperación física de tres semanas súper bien y parecía que todo estaba perfecto, pero claro el no dormir pasa factura», ha añadido.

Cristina Pedroche, en el photocall de un evento. (Foto: Gtres)

«Claro es que cuando se duerme y se duerme bien, claro se regenera el tejido y, bueno lo que es bueno de dormir ocho horas, y eso no ya no sé ni lo que es porque la niña sigue despertándose hora y media, cada dos horas», ha continuado. «Nos seguimos despertando muchísimo por la noche (…) Ahora ya no tiene chupete. Notaba que ya el chupete le daba un poco igual. O sea, yo, de hecho, tardé en dárselo. Se lo di a los tres meses porque como no le gustaba el coche y lloraba tanto y había veces que era absolutamente necesario coger el coche pues le empecé a dar el chupete y notaba estos días que si yo no se lo doy que ella no lo usa, entonces dije voy a probar a no dárselo más y llevamos así como dos semanas», ha dado a conocer. Sin embargo, luego ha dado a conocer que en el carro no estaba la niña. «Estoy volviendo a casa, descalza con el cochecito vacío porque ha preferido irse con los abuelos en el coche (…) Y nada, que estoy un poquito mejor», ha sentenciado.