Cristina Pedroche ha pasado de ser uno de los principales exponentes del body positive a convertirse en una de las influencers más polémicas debido a las críticas recibidas por parte de la comunidad 2.0. El motivo no es otro que su particular forma de ver algunos controvertidos aspectos como es el caso de la maternidad. De su visión sobre el parto o la lactancia se han derivado controvertidos debates frente a los que, como es habitual en ella, no ha querido salir al paso justificando estos puntos de vista.

Las últimas críticas a las que ha tenido que hacer frente han sido a las provocadas por las estrías. Al parecer, y según se ha deducido de la última publicación de pedroche en la que aparece posando en bikini, la madrileña ha sido preguntada por estas marcas en su pecho en relación a un producto cosmético que estaba promocionando. Algo molesta por este tipo de cuestiones, Pedroche publicaba en sus stories varios de los comentarios que ha recibido: «Supongo que no te has puesto en el pecho, no?» o «¿Pero funciona? Porque he visto que te han salido estrías. No sé, tengo mis dudas».

Stories de Instagram de Cristina Pedroche. (Foto: Instagram)

Unas dudas a las que ha respondido de forma tajante y algo molesta: «No paran de llegar este tipo de mensajes. A ver , tengo estrías en el pecho desde los 13 años y no es algo que me haya salido ahora por el embarazo. Que intento cuidarme la piel para que no salgan más pero que si salen tampoco es algo que me preocupe». Seguidamente se dirigía de forma directa a la audiencia dejando caer que no debería ser un tema de importancia para ella: «Si a mí no me preocupa, que es mi cuerpo, yo creo que a los demás tampoco debería».

Haciendo gala de su particular orgullo personal, Cristina ha continuado explayándose acerca de las estrías compartiendo con aparente arrogancia el resto de partes de su cuerpo en el que han aparecido estas marcas: «Como os veo muy interesados, os diré que también tengo en el culo, en las rodillas y en la parte de atrás de los brazos». El motivo según ella no ha sido ni su acusada pérdida de peso en el tiempo ni tampoco el embarazo: «Cuando di el estirón me salieron y ahora que estoy más morena se ven un poco más, pero no me preocupa en absoluto, no me quitan el sueño… así que allá que voy». El colofón de su discurso cargado de ironía no ha sido menos destacable: «Buenas noches, bonitos y bonitas (con o sin estrías)».

Cristina Pedroche, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Este último alegato llega solo unos días después de que Cristina se haya echado encima a gran parte del colectivo de enfermería y obstetricia ginecológica después de haber asegurado que durante su experiencia en el embarazo y la maternidad, se había convertido «prácticamente matrona» gracias a todo lo que se había preparado para ello tras conocer su embarazo : «Ahora he terminado el curso de educadora prenatal con parto positivo con hipnoparto», añadía. Unas palabras tras las cuales recibía un aluvión de críticas por parte de los internautas, suficientes para que se viera obligada a dar un paso atrás y confesar haberse sentido «ridícula».