Cristina Pedroche (34) se encuentra ya en la recta final de su embarazo. Con toda seguridad, la presentadora se convertirá en madre de su primera hija, y en común con Daviz Muñoz (43), en las próximas semanas. Pues se cumplen ya ocho meses desde que la pareja anunciara, tras varios días de rumores ininterrumpidos, que iban a convertirse en papás. «Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí (…) Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso», fueron las palabras con las que confirmaron la feliz noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

La natural de Vallecas ha hecho participes a sus más de tres millones de seguidores en Instagram cómo está siendo su embarazo, y desvelado incluso cómo espera que sea el momento del parto, casi a diario. Así, no es de extrañar que cualquier ausencia en el universo 2.0, por corta que sea, alerte a los usuarios y haga saltar todas las alarmas con especulaciones de una rotura del saco amniótico y posterior salida del líquido amniótico, comúnmente conocido como rotura de aguas.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas horas. Tras pasar un tiempo sin compartir ninguna historia ni hacer ninguna publicación en su perfil, varios de sus seguidores han avasallado a preguntas a la mujer de Daviz Muñoz. Tanto, que Cristina se ha visto en la obligación de aclarar lo sucedido: «Gracias por preocuparos y mandarme tantos mensajitos. Estos días solo me apetece estar tranquila. Todavía puede estar dentro más de tres semanas así que no hay prisa ninguna. Cuando ella quiera yo la estaré esperando», ha escrito junto a una imagen de ella misma frente a un espejo, donde luce su cada vez más notable tripita.

Y lo cierto es que su intención de estar tranquila, estaría también el excesivo cansancio que la televisiva ha confesado sentir a lo largo de este último trimestre de embarazo. De hecho, el pasado día 28, Cristina Pedroche se despidió de Zapeando con motivo de su embarazo y a consecuencia de su, por tanto, de su baja por maternidad. «Soy una persona que me levanto y quiero producir, producir, producir, trabajar, trabajar, trabajar y hacer mil cosas. Entonces, a veces sentir que de la cama me voy al sofá, me cuesta, pero también soy muy consciente de mi cuerpo y si mi cuerpo me pide que esté en el sofá, yo me voy al sofá», expresó.