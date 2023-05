Quedan cerca de dos meses para que Cristina Pedroche (34) se convierta en madre por primera vez junto a Daviz Muñoz (43), su pareja sentimental desde diciembre de 2014. No obstante, la colaboradora de Zapeando ya estaría ultimando detalles para el gran día. Si bien el pasado mes de febrero anunció a través de sus redes sociales, donde reúne a más de tres millones de seguidores, que el bebé que espera es una niña, aunque sin desvelar, eso sí, el nombre escogido para ella; hace escasos días, revelaba la práctica escogida de la pareja para dar a la luz a la pequeña.

Se trata del hipnoparto, una técnica, según los expertos, que busca reducir el miedo al parto gracias a que la embarazada alcanza un estado de relajación profunda que convierte las emociones negativas asociadas con el parto en una experiencia positiva, reduciendo el dolor y acortando el proceso. «La decisión ha sido muy natural y orgánica. Es algo en lo que pienso mucho. Llevo muchos años haciendo meditación, conociendo mi cuerpo y mi respiración», explicó Pedroche el pasado jueves durante la celebración del quince aniversario de Vanitatis.

«Al final es cuestión de tener toda la información y controlar la respiración para intentar llegar al planeta parto, en donde tú estás concentrada solo en que nazca tu bebé. Sé que no depende solo de mí, de lo bien preparada que vaya o los libros que haya leído, también de mi bebé. Pero quiero tener todas las opciones e información para no sentir que nadie está tomando decisiones por mí», añadió.

Sus palabras, así como el término en sí mismo, han generado diversas dudas entre los usuarios del universo 2.0, motivo por el cuál la natural de Madrid, ha salido al paso para explicarlo en el programa que conduce Dani Mateo (43) en La Sexta. «No consiste en que nadie te hipnotiza. Consiste en controlar tu respiración y hacer mucha meditación», ha explicado. «Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural», añade.

Las técnicas del hipnoparto

Según la matrona del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, algunas de las técnicas que se emplean en esta disciplina son, por ejemplo, la relajación profunda o autohipnosis, que «nada tiene que ver con la hipnosis que vemos en los espectáculos, en las que a la persona se le anula la voluntad. Realmente implica lo contrario, se trata de conseguir una profunda relajación que nos aleje de mensajes negativos y conecte a la mamá con la parte más profunda de su mente, reconectando con los instintos del parto», señala en el portal Natalben.

Así, esta técnica, tal y como señala la experta, «puede disminuir el estrés y el miedo durante el parto. Si una mujer tiene una experiencia de parto en la que se sintió escuchada y apoyada, es menos probable que tenga depresión posparto o trastorno de estrés postraumático».