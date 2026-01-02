El Rey Juan Carlos reúne a su familia en Abu Dabi en un cumpleaños clave tras sus memorias

El próximo lunes, 5 de enero, el Rey Juan Carlos soplará las velas de su 88º cumpleaños y, a pesar de que se encuentra a miles de kilómetros de España, lo cierto es que no estará solo en una fecha tan señalada. Así lo ha revelado la periodista Sandra Aladro, quien ha sacado a la luz que este mismo fin de semana, concretamente hoy, día 2 de enero, las infantas Elena y Cristina han puesto rumbo a Abu Dabi para reunirse con su padre.

Según la información de la colaboradora, ambas llegarán a lo largo de este viernes a la capital de los Emiratos Árabes y no lo harán solas, ya que viajarán acompañadas de todos sus hijos con el objetivo de pasar unos días en familia alejados del ruido mediático.

El Rey Juan Carlos. (Foto: Gtres)

«En este momento, toda su familia más directa está camino de Abu Dabi para reunirse con el y celebrar ese cumpleaños el próximo lunes. Ha pasado solo entre amigos la Nochebuena y el fin de año, pero no será así su cumpleaños», explicaba la mencionada. Añadía que Victoria Federica y Froilán ya se encuentran desde hace días junto a su abuelo, mientras que sus primos Urdangarin se unirán al encuentro en las próximas horas. Además, lo harán acompañados de sus respectivas parejas, siendo la única excepción Irene, la benjamina del clan, quien acaba de poner punto final a su relación con Juan Urquijo y, hasta donde se sabe, se encuentra soltera en estos momentos.

Cabe destacar que, por su parte, Juan Urdangarin viajará junto a Sophia Khan, su actual pareja. Se trata de una joven canadiense afincada en Londres cuya relación salió a la luz el pasado mes de noviembre. Su presencia, en cierto modo, podría interpretarse como su debut en la familia, ya que todo apunta a que será la primera vez que conozca en persona al rey Juan Carlos.

Las infantas Elena y Cristina. (Foto: Gtres)

«Habitualmente cede a la revista ¡Hola! de su cumpleaños y ojalá lo vuelva a hacer porque nos encantará ver a esta familia completa de nuevo. Que insisto las dos infantas y todos sus hijos estarán con él […] Además tampoco me extrañaría que se uniese la escritora Laurence Debray», concluía Aladro.

Un cumpleaños clave con ausencias esperadas

En esta reunión tan especial, una vez más, la gran ausente vuelve a ser la Reina Sofía, quien parece que prefiere mantener la distancia y preservar la compostura institucional de su papel como reina emérita. Y es que lo cierto es que este cumpleaños de don Juan Carlos no será uno cualquiera, ya que, sin duda, estará marcado por la polémica que ha supuesto la publicación de sus memorias, tituladas Reconciliación.

‘Reconciliación’, el libro de las memorias del Rey Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

En ellas, el que fue Jefe de Estado durante casi cuatro décadas se ha sincerado como nunca sobre su faceta más personal, hablando sin tapujos sobre la relación que mantiene a día de hoy con su hijo, el Rey Felipe, y de las diferencias que siempre le han distanciado de doña Letizia, su nuera, entre otros muchos aspectos. No obstante, a pesar de todo, su hija, la infanta Elena, se ha posicionado públicamente al lado de su padre, convirtiéndose en su representante visible y acudiendo a la presentación de la obra literaria junto a Laurence Debray (su escritora) y sus primas Simoneta Gómez Acebo y María Zurita.

Laurence Debray y la infanta Elena en la presentación de las memorias de Juan Carlos I. (Foto: Gtres)

Este gesto, sumado a su reciente viaje a Abu Dabi para celebrar su cumpleaños, deja más que claro que la relación con su padre continúa intacta, a pesar de los rumores de distanciamiento familiar.