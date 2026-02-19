Álex González y su novia, pillados entre cascos de obra: la imagen que confirma su gran momento

El actor Álex González y su pareja, Camila Rojido, han sido fotografiados en Madrid en un momento que confirma el sólido punto en el que se encuentra su relación. La pareja fue captada en las inmediaciones de la que será su nueva casa en Madrid, protagonizando una escena tan cotidiana como reveladora: paseando juntos, sonrientes y derrochando complicidad, mientras supervisaban el estado de la vivienda. Las imágenes muestran a ambos con estilismos deportivos -sudaderas, zapatillas y prendas cómodas-, en sintonía con un plan informal que, sin embargo, deja entrever un paso importante en su vida en común.

El detalle más llamativo del paseo fue que no solo visitaban la casa, sino que también parecían implicados activamente en el proceso de acondicionamiento. En algunas instantáneas se les ve incluso con cascos de obra, lo que sugiere que están pendientes personalmente de las reformas o últimos retoques del inmueble. Lejos de esconderse de las cámaras, se mostraron relajados, naturales y cercanos, reflejando la confianza que caracteriza su relación desde que comenzara en 2023. Junto a ellos también llamaron la atención dos bicicletas nuevas, en tonos negro y naranja, que podrían formar parte de sus planes para moverse por la ciudad o disfrutar de escapadas deportivas, una de sus aficiones compartidas.

Álex González y Camila Rojido en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque el actor siempre ha defendido con firmeza su privacidad -«yo siempre soy muy reservado para hablar de mi vida privada», ha repetido en numerosas ocasiones-, lo cierto es que su historia con la doctora se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Llevan ya dos años juntos y, pese a su discreción, han dejado pequeñas pistas públicas de su felicidad. Comentarios cariñosos en redes sociales, stories puntuales y alguna escapada romántica han servido para confirmar que atraviesan una etapa especialmente estable. Uno de los momentos más comentados fue el cumpleaños número 45 del intérprete, cuando ella compartió imágenes de un viaje a Bali en las que aparecían besándose, una publicación poco habitual que evidenció la solidez del vínculo.

La relación comenzó poco después de que el actor pusiera fin a su etapa sentimental con María Pedraza. Fue entonces cuando se le vio por primera vez con Rojido saliendo de un cine en Madrid, una aparición que despertó la curiosidad mediática. Desde entonces, no se han separado. La diferencia de edad -ella es doce años menor-, nunca ha sido un obstáculo; al contrario, el propio intérprete ha señalado que ha encontrado en ella estabilidad emocional, basada en dos pilares fundamentales: confianza y discreción. Esa combinación, según ha explicado, es clave para sobrellevar una profesión que le obliga a pasar largas temporadas fuera por rodajes.

Álex González y Camila Rojido en Madrid. (Foto: Gtres)

La trayectoria profesional del actor también ayuda a entender el interés que despierta su vida personal. Con más de dos décadas de carrera, saltó a la popularidad tras participar en series como Un paso adelante, Hospital Central y Los Serrano, aunque fue su papel protagonista en El Príncipe, donde compartió pantalla con Hiba Abouk, el que lo consolidó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Más recientemente, durante la promoción de Ladrones, volvió a pronunciarse, aunque tímidamente, sobre su relación, asegurando que han logrado equilibrar sus agendas y que incluso han aprendido a acompañarse en sus respectivos compromisos profesionales.

Por su parte, Camila Rojido mantiene un perfil mucho más discreto. Se formó en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en medicina estética y cirugía plástica, profesión que ejerce en una clínica de la capital. Apasionada de los viajes, ha recorrido destinos como Grecia, Dubái, Londres o Portugal, además de disfrutar de escapadas románticas junto al actor, como su visita a Disneyland París, aunque en redes prefirieron compartir imágenes por separado para mantener su línea de discreción.