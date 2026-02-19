Esta noche, Elena Furiase cierra la semana en El Hormiguero con una entrevista que promete ser tanto entretenida como reveladora. La actriz llega al programa para presentar su última película, La Boda, una comedia romántica que marca su regreso a la gran pantalla tras varios años centrada en televisión y proyectos personales. En este nuevo trabajo, Furiase interpreta a Felisa, una peluquera que acepta casarse con el hijo de una clienta, desencadenando una serie de situaciones divertidas y entrañables que pondrán a prueba su ingenio y sensibilidad. El estreno está previsto para mañana, 20 de febrero, y la actriz aprovechará la entrevista para compartir detalles sobre el rodaje, su experiencia en la película y las expectativas ante el estreno en salas de cine.

Nacida en Madrid el 9 de marzo de 1988, Elena Dolores Furiase González proviene de una de las familias más influyentes del espectáculo español. Hija de Lolita Flores y nieta de la inolvidable Lola Flores, creció rodeada de música, teatro y cine, lo que la expuso desde muy joven al mundo del arte. Sin embargo, Elena no se limitó a vivir a la sombra de su apellido; decidió abrirse camino por mérito propio, abandonando sus estudios de Comunicación Audiovisual para centrarse en la actuación. Su salto a la fama llegó con la serie juvenil El Internado (Antena 3), donde interpretó a Vicky durante siete temporadas, convirtiéndose en un rostro emblemático de la ficción española y ganando varios premios por su desempeño.

Tras consolidarse en televisión, Furiase amplió sus horizontes al cine y al teatro, participando en títulos como Amar es para siempre, Imperium, Arde Madrid y Los Protegidos: un nuevo poder, así como en películas como El libro de las aguas, Cruzando el límite y La sirvienta. Su versatilidad también la ha llevado a colaborar en formatos de entretenimiento, como jurado en Tu cara me suena y presentadora de El Camping en Telemadrid, un programa con enfoque social que busca dar visibilidad a la diversidad y promover la integración. Este proyecto refleja su compromiso con la televisión más allá del entretenimiento, acercando historias humanas y experiencias de vida que inspiran empatía y reflexión.

Más allá de su carrera, Elena ha sabido equilibrar su vida personal y familiar. Está casada con el músico Gonzalo Sierra, con quien tiene dos hijos, Noah y Nala. La familia reside en una luminosa vivienda a las afueras de Madrid, decorada en estilo nórdico y bohemio, con espacios abiertos, madera natural, plantas y rincones que reflejan su amor por la naturaleza y la vida en familia. La actriz ha compartido en varias entrevistas su pasión por el diseño del hogar, la decoración con antigüedades, los textiles étnicos y la colección de vajillas, mostrando un lado más íntimo y cercano que pocos conocen.

Elena Furiase en un evento en Madrid.

Además de su faceta artística y familiar, Elena Furiase forma parte de la tercera generación de la saga Flores que continúa vinculada al arte, junto a su hermano Guillermo Furiase y su prima Alba Flores. Desde pequeña, ha vivido la influencia de su familia, pero ha logrado construir su propia identidad profesional, basada en trabajo constante, autenticidad y un compromiso con la interpretación y la creación audiovisual. Esta noche en El Hormiguero, los espectadores tendrán la oportunidad de conocer la faceta más personal y cercana de Elena: sus recuerdos, anécdotas de rodaje, reflexiones sobre su carrera y sus próximos proyectos.