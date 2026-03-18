Portadas de revistas: Isabel Pantoja en la embajada americana y el nuevo amor de Chiara Ferragni

Tras conocerse la inesperada reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, la tonadillera ha acaparado buena parte de la atención mediática de este miércoles de revistas tras conocerse que está decidida a irse de gira. Tal y como ha informado la revista Semana, ha sido vista en la embajada de los Estados Unidos junto a su hermano Agustín, algo que deja más que claro que está organizando su salida del país a pesar de ser un movimiento en contra de las recomendaciones que ha recibido.

Además, el medio citado también ha publicado una entrevista exclusiva de Paula Echevarría en la que ha protagonizado su posado «más sexy» y ha asegurado que, con los años, «ha ganado confianza». Por otro lado, también han homenajeado a Gemma Cuervo, a quien consideran «la gran dama de la interpretación» de nuestro país, y han analizado la espectacular alfombra roja de los premios Oscar.

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Lecturas también ha rendido homenaje a la fallecida Gemma Cuervo, repasando los capítulos más emblemáticos de su trayectoria y su vida personal. Además, han repasado las emotivas palabras que ha pronunciado Cayetana Guillén Cuervo tras la muerte de su muerte. «Queremos que la recuerden con mucho amor», manifestaba.

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La revista ¡Hola! ha sacado a la luz que Chiara Ferragni ha rehecho su vida sentimental tras su sonada ruptura con Fedez. Y no solo eso, ya que también han desvelado quién es el hombre que le ha devuelto la ilusión en el terreno amoroso. Además, Cayetano Martínez de Irujo también ha hablado en exclusiva con dicha publicación para rendir un homenaje especial a su madre cuando se celebra el centenario aniversario de su nacimiento. En otro orden de cosas, han compartido fotografías exclusivas de la boda de José Michavila, hijo del ex ministro, y Marta Carnicero en Madrid. Así como la princesa Amalia también se ha convertido en la invitada sorpresa de un enlace matrimonial celebrado en Sevilla en los últimos días.

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Diez Minutos ha centrado su portada en Paula Echevarría, quien no solo ha contado que está en uno de sus mejores momentos a sus 48 años, aprovechando su nueva campaña de ropa interior, sino que también ha hablado sobre su hija, Daniella, que en breve cumplirá los 18. Por otro lado, Bertín Osborne ha aclarado el préstamos de más de cuatro millones de euros que debe, así como Carlo Costanzia ha protagonizado un reportaje en el que aparece paseando sin camiseta con el carrito de su hijo y junto a su perro por las calles de Málaga.

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Por último, Ana Mena y Óscar Casas también han ocupado un hueco de dicha portada en la que aparecen desatando su pasión por las calles de Roma, uno de los últimos destinos a los que han viajado juntos.