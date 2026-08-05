El tertuliano sanchista Paco Álvarez aparece en ‘En boca de todos’ con una camiseta de apoyo a Zapatero: «Hizo avanzar a España»

El colaborador Paco Álvarez, conocido por su defensa incondicional del PSOE en cualquier tema, ha reafirmado su compromiso de fidelidad pública a la izquierda con una nueva aparición en En boca de todos (Cuatro). El tertuliano ha sorprendido al exhibir sin pudor en el programa de Nacho Abad su devoción por José Luis Rodríguez Zapatero, al vestir una camiseta con una enorme imagen del ex presidente imputado.

El gesto de Paco Álvarez, que no ha intentado disimular su simpatía partidista, no resulta del todo sorprendente para el espectador de En boca de todos, dado que sus intervenciones se caracterizan por su cerrada y vehemente defensa de la izquierda política. El colaborador acostumbra a actuar como un firme baluarte de las tesis socialistas y del argumentario de Moncloa para confrontar con cualquier otro que se muestre crítico con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

La camiseta del primer ex presidente imputado de la historia

En esta ocasión, la camiseta, además de destacar la imagen de Zapatero, rezaba que el socialista fue «el presidente que hizo avanzar España». La exhibición de la prenda adquiere una connotación especialmente provocadora en el contexto político actual. Mientras la izquierda reivindica su mandato, la actualidad sitúa a Zapatero en los tribunales, imputado como presunto líder de una trama de tráfico de influencias con la que se habría embolsado comisiones millonarias.

La camiseta de Paco Álvarez -tertuliano que también va acompañado de una botella con el mensaje «lágrimas de facha»- ha resaltado la imagen del primer ex presidente imputado de la historia, en base a su militancia conceptual, con la que ha dejado de lado la distancia analítica para asumir el activismo desacomplejado.