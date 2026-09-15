Nuria Fergó habla de su situación sentimental y confirma el feliz momento que atraviesa: «No le puedo pedir más a la vida»

Nuria Fergó ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido perderse el desfile de Hannibal Laguna en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Una cita muy especial para la artista, que mantiene una estrecha relación con el diseñador y que ha querido mostrarle su apoyo en uno de los días más importantes de la firma. Y lo ha hecho de la mejor de las maneras, luciendo para la ocasión un elegante vestido de estampado azul y blanco confeccionado por el mencionado.

Minutos antes de ocupar su lugar en el front row de la pasarela, Nuria Fergó ha atendido a los micrófonos de COOL, con los que ha hecho balance del momento que atraviesa, hablando de algunos proyectos que tiene entre manos y de otros asuntos que abordan su faceta más personal. Unas palabras con las que, sin duda, ha dejado patente la felicidad con la que afronta esta etapa de su vida.

«Es un lujo poder estar aquí y disfrutar de la moda española. En este caso de Hannibal Laguna. Me encantan sus diseños y me lo pongo en casi todos mis conciertos. Bueno, y hoy voy de Hannibal también. Asi que, agradecida de la invitación y a disfrutar de esta maravilla», comenzaba a decir.

Centrándose en su situación laboral, Nuria comentaba que estaba celebrando el 25º aniversario de su carrera musical, y que para ello estaba haciendo una gira por toda España, la cual, tal y como se puede ver en sus redes, pondrá su punto final el próximo 10 de diciembre en Madrid. Pero no solo eso. Y es que, tal y como ella misma ha confesado, «tiene proyectos en mente muy bonitos». «Poco a poco los iréis viendo. La verdad que no le puedo pedir más a la vida», expresaba.

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En lo que respecta a su situación sentimental, Nuria ha preferido mantener la discreción y no entrar en demasiados detalles sobre su vida privada. Sin embargo, sus gestos han hablado por sí solos. Cuando COOL le ha preguntado directamente por el estado de su corazón, la artista no ha podido ocultar una amplia y reveladora sonrisa antes de asegurar que «está muy feliz». Una escueta pero significativa respuesta con la que ha dejado claro que atraviesa un momento especialmente dulce en cuanto al terreno personal se refiere. Y aunque ha optado por no ofrecer pista de las razones de dicha felicidad, lo cierto es que todo apunta a que se debe a Claudio Bruno, su actual pareja.

Fue el pasado mes de junio cuando salió a la luz que la cantante había conseguido rehacer su vida sentimental después de su ruptura con Juan Pablo Lauro, el empresario argentino y ex marido de Irene Villa con el que mantuvo una relación durante tres años. Omar Suárez fue el encargado de dar la noticia, asegurando que Claudio Bruno, un empresario y productor de cine y televisión, había conquistado el corazón de la cantante. Hasta ahora, han preferido mantener su relación en la más estricta discreción, pero este mismo verano, unas fotografías en actitud de lo más cómplice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas dejaron más que claro que su relación avanza por buen camino y a pasos agigantados.