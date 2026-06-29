Nuria Fergó rehace su vida sentimental con un productor de cine y televisión: todo lo que se sabe

La vida vuelve a sonreír a Nuria Fergó. Después de un año especialmente complicado, marcado por la muerte de su padre, José Fernández, y por su ruptura con Juan Pablo Lauro, el empresario argentino y ex marido de Irene Villa con el que mantuvo una relación durante tres años, la cantante ha recuperado la ilusión en el terreno sentimental. Así lo han desvelado en exclusiva desde el programa Fiesta, donde han sacado a la luz la identidad de la persona que habría logrado conquistar de nuevo el corazón de la artista.

«Está con un hombre estupendo. Se llama Claudio Bruno, es empresario y productor de cine y televisión», comenzaba a decir Omar Suárez desde el plató del espacio mencionado. El periodista añadía que es italoargentino pero que lleva viviendo en España desde el año 1998. Ha conocido a Nuria en el trabajo y comenzaron a salir hace cuatro meses, pero el periodista ha hecho hincapié en que parece que su relación avanza por muy buen camino. «Él la contrató a ella y a raíz de ahí surgió la chispa. […] Están a tope. Se conocen hasta las familias. […] Nuria está muy feliz y Claudio también. Él es muy buen tío», concluía.

Por ahora, Nuria Fergó no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, tras salir a la luz esta información, ha cobrado una gran importancia la entrevista que ofreció a los micrófonos de Europa Press hace tan solo unos días con motivo del lanzamiento de su nueva canción Si decides volver. «Nunca me he cerrado al amor. La vida son dos días, entonces todo lo que venga yo siempre lo he vivido intensamente porque lo mismo al día siguiente a lo mejor no me levanto. Yo me dejo llevar, yo disfruto y lo que me venga ya tiraré para allá o para acá o lo que me tenga que venir. Pero sí, yo nunca me he cerrado al amor. Son experiencias preciosas», decía al ser preguntada por si estaba dispuesta a enamorarse de nuevo. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que ya había dado ese paso y que, desde hace meses, está de nuevo ilusionada.

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Aunque por ahora Nuria Fergó no se ha pronunciado al respecto, intentando mantener su vida privada en un discreto segundo plano, la noticia de su nuevo noviazgo no ha tardado en despertar una gran expectación entre sus seguidores, quienes celebran que la malagueña haya encontrado de nuevo la felicidad tras una etapa marcada por las pérdidas y los cambios personales. La cantante rompió con Juan Pablo a mediados de mayo de 2025. Llevaban tres años juntos y tenían planes de boda después de una romántica pedida de mano que protagonizaron en la Torre Eiffel de París. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, decidieron tomar caminos por separado. Nuria tan solo aseguró que le hizo saber lo que realmente quería en su vida y, tal vez, sea ahora cuando lo haya encontrado con Claudio.