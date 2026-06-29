Manuel Carrasco responde a los que le llaman gay por su vestuario: «¿Todavía vamos por ahí a estas alturas?»

Manuel Carrasco ha dicho basta. El cantante ha aprovechado el que ha sido su último concierto en España antes de poner fin a su Tour Salvaje— una gira que no retomará en nuestro país hasta 2028— para responder públicamente a las críticas que ha recibido en los últimos meses sobre su forma de vestir sobre el escenario. Todo ha ocurrido durante su actuación en el Iberdrola Music de Madrid, donde el artista ha decidido dirigirse al público para denunciar los comentarios que ha tenido que leer en redes sociales, donde algunos han llegado a calificar su vestuario «demasiado femenino» e, incluso, han utilizado términos despectivos para referirse a él. «¿Y esa ropa? La estilista se equivocó de camerino», «Manu por favor, cambia de estilista», «Que gay va vestido», «Pero, Manuel, ¿cómo te dejas poner esa ropa?», «Carrasco tiene un pie fuera del armario», «Con lo bien que estaría con unos vaqueros y una camiseta», escribían algunos.

Lejos de quedarse callado, Carrasco ha lanzado un contundente mensaje en defensa de la libertad de expresión y en contra de los prejuicios que todavía persisten en torno a la masculinidad. «Lo que me llama la atención es cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre. O que parezco gay o maricón. Y yo me pregunto. Te parezco femenino. ¿Y? ¿En serio? ¿Todavía vamos por ahí a estas alturas?», comenzaba a decir, provocando una sonora ovación por parte de los miles de asistentes.

🗣️ Manuel Carrasco responde a las críticas por el vestuario de sus conciertos en La Cartuja de Sevilla «Me llama la atención cuando alguien dice que así parezco demasiado femenino, o que parezco gay o maricón», ha dicho durante su concierto en Madrid 👏 https://t.co/uXRnUTVs8s pic.twitter.com/y0x1CqC0bv — Europa FM (@europa_fm) June 28, 2026

Tras sus palabras, Manuel se arrancaba a cantar Será para toda la vida, una canción que apoyaba aún más su discurso con versos como los siguientes: «Y quiénes son los demás, para señalar a cualquiera. Si el amor es lo primero que ya cambiaron los tiempos y algunos que no se enteran. Así que hoy más que nunca, abre puertas y ventanas, con tu orgullo vuela libre, ama a quien te dé la gana», interpretaba junto a su guitarra.

Más tarde, a través de sus redes sociales, Carrasco ha querido agradecer el apoyo que ha recibido, asegurando que se siente muy afortunada de contar con un elenco de fans «que le ha dejado una huella que jamás olvidará».

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«Estos días he leído cosas preciosas y quiero dar las gracias a las tantísimas personas que me habéis abierto vuestro corazón en los conciertos de los cuatro estadios de Sevilla y en Madrid, en el Iberdrola Music Festival, donde hemos cerrado una etapa hasta que volvamos a vernos por España en 2028», ha expresado.