La única película de John Travolta que Quentin Tarantino se niega a ver después de 36 años es una de las obras maestras del cine: «No podría»

El director Quentin Tarantino siempre ha tenido una gran fascinación por el actor John Travolta. Aunque solo trabajaron juntos en la película Pulp Fiction, la cual se estrenó en 1994, su papel del sicario Vincent Vega revitalizó su carrera y gracias él obtuvo una nominación al Oscar. Pero, aunque ambos conectaron tanto en el rodaje, Tarantino se niega a ver según confesó en una entrevista en Vanity Fair en 1994 a ver una de sus películas: Mira quién habla. Esta comedia de 1989 fue protagonizada por los actores John Travolta y Kirstie Alley. Esta película cuenta la historia de Mollie, una contable que se queda embarazada de uno de sus clientes Albert, el cual está casado con otra mujer. Un día conoce a un taxista llamado James y entabla una amistad con él que será clave cuando Albert la abandonó y la dejó embarazada y sola.

La película Mira quién habla fue dirigida por Amy Heckerling, la cual es también la responsable del guion. Además, esta comedia contó en su reparto, además de con John Travolta y Kristie Alley con otros actores como George Segal, Olympia Dukakis y Bruce Willis. Lo curioso de esta comedia es que mientras los adultos siguen con su vida, el bebé va comentando lo que está pasando con un humor mordaz que enamoró a los espectadores. Y esto fue lo que no le gustó nada a Tarantino. Hay que tener en cuenta que esta película la rodó John Travolta antes de Pulp Fiction. Aunque el conocido director no ha querido ver esta película, tuvo tanto éxito que se hicieron dos secuelas: Mira quién habla también (1990) y Mira quién habla ahora (1993).

La película Mira quién habla se puede ver actualmente en la plataforma de streaming Netflix y en alquiler en Apple TV+ y Prime Video. Una comedia que es una buena opción para los que ya la vieron en su momento y quieren recordarla y los que estén buscando una película romántica con un toque de humor.

¿De qué trata la película Mira quién habla?

Esta cinta cuenta la historia de la contable Mollie, papel que interpreta la actriz Kirstie Alley, una mujer que se queda embarazada de Albert (George Segal), uno de sus clientes, el cual está casado con otra mujer. La situación es complicada porque ninguno de los dos esperaba que se quedase embarazada y los dos pasan por un momento difícil durante el embarazo.

Mollie conoce a James, un taxista cuyo papel es interpretado por John Travolta, que se convierte en un soplo de aire fresco. Cuando Mollie está en la recta final del embarazo Albert abandona a Mollie, la cual se tiene que enfrentar al momento más triste de su vida.

Cuando nace el pequeño Mike el niño será el testigo de cómo su madre se va enamorando de James y lo contará con su voz en off, pero de repente todo cambia cuando Albert arrepentido por haberlos abandonado decide volver a sus vidas. Mollie tendrá que decidir con quién va a criar a su hijo, si con el padre biológico que los ha abandonado o con el simpático taxista que parece un padre más comprensivo. ¿A quién elegirá Mollie? ¿Cambiará la vida de Mollie?

Aunque a Tarantino no le gustó nada la idea, esta divertida película obtuvo unos beneficios de casi 300.000 millones de dólares y se convirtió en la cuarta película más taquillera de 1989. Además, para John Travolta fue junto a Grease una de las que mejor funcionó en las salas de cine de todo el mundo.

El reparto de esta conocida película

Los protagonistas de esta comedia romántica son los conocidos actores Kirstie Alley, que da vida a Mollie, la contable que se queda embarazada y John Travolta a James Ubriacco, el simpático taxista al que conoce embarazada. Además tienen un papel de peso los actores George Segal, que interpreta el papel de Albert, el padre biológico del niño y Olympia Dukakis a Rosie. El actor Bruce Willis pone voz a Mike, el bebé, aunque en la versión en español es la de Moncho Borrajo.

Además en el reparto de esta comedia están los actores Abe Vigoda que da vida al abuelo, Don S. Davis al doctor Fleisher, Louis Heckerling a Lou y Brenda Crichlow a la secretaria, entre otros.

La comedia Mira quién habla es una cinta divertida y entretenida que aunque no cuenta una historia muy original sorprende con su recurso de hacer que los niños hablan con su voz en off. La química entre los actores Kirstie Alley y John Travolta es indiscutible y quizás es el gran acierto de esta cinta junto con la voz en off del bebé, que puede ser una buena opción para entretenerse en estas tardes calurosas de verano.