Patricia Pardo se enfrenta a un periodista argentino: «Lo que explica la FIFA es que no puedes agredir a otro futbolista»

Siguen las polémicas por la victoria de España en el Mundial 2026. Desde Argentina, son muchos los que apuestan por varias teorías de la conspiración para justificar su derrota: desde brujería a un complot político internacional. Este jueves 23 de junio, en Vamos a ver, Patricia Pardo se ha enfrentado a un periodista argentino que negaba que el equipo de su país hubiera jugado sucio durante la final. La presentadora de Mediaset ha sido tajante en su contestación.

Pese a que Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, ha declarado que «España ganó porque jugó mejor», son muchos los que no lo ven así y en el país latinoamericano se están recogiendo firmas para que se repita la final del Mundial de la FIFA 2026 ya que no les gusta el resultado y creen que es injusto.

Para hablar de este asunto, el jueves 23 de junio, Vamos a ver ha entrevistado, desde una conexión en directo, al periodista argentino Roberto Maidana, quien ha provocado a los tertulianos del programa matinal de Telecinco al asegurar que la Selección Española no había jugado tan bien como se cree.

«Lo que se esperaba de España y de Lamine Yamal era mucho más de lo que se vio en el campeonato», ha dicho Roberto Maidana, a lo que la presentadora de Vamos a ver, Patricia Pardo, ha contestado de forma tajante: «Lo que nosotros esperábamos de Argentina era un poquito de educación».

Pardo ha recordado a su invitado todas las muestras de violencia que protagonizó el equipo argentino durante y después de la final, y el periodista ha querido justificar a su selección alegando que:o que pasó es algo que puede pasar en cualquier final. Uno puede intentar buscar cosas para equilibrar el debate acerca de cuando Cucurella se tapa la boca con la mano, se da cuenta de que comete un error y toca a Messi para decirle que no haga nada. El reglamento que aplicó la FIFA es claro y no explica cuánto tiempo tiene que estar la mano sobre la boca».

Ante estas palabras, Patricia Pardo no se ha quedado callada y ha dicho: «Lo que explica la FIFA es que no puedes agredir a un compañero ni a otro futbolista».