Polémica en TVE: una mujer denuncia que Chenoa tiene a su perra desaparecida y ella se niega a hacer una prueba de ADN

La vuelta de Dog House a TVE ha provocado taquicardias a una ciudadana española que no sale de su asombro con lo que se emitió en La 1: a Chenoa con su perra, que desapareció hace dos años, asegura. La mascota de la artista (Cloe) sería realmente Lola, a la que la mujer perdió la pista en abril de 2024 y a la que lleva buscando desde entonces. Está tan convencida que ha pedido una prueba de ADN.

Hay detalles en la apariencia de la perra que la hacen fácilmente reconocible: sus ojos de diferente color (heterocromía), la mancha blanca de su hocico y la frente e, incluso, la forma en la que camina. A eso se suma, según la espectadora, la edad similar del animal, una pomerania.

Cristina denunció el robo de Lola en un hotel de Tenerife hace dos años ante la Policía Nacional, y ahora ha ampliado esa denuncia en base a las coincidencias físicas con el animal que aparece con Chenoa. La perra tenía un año y medio cuando desapareció, fechas que, sostiene, coincidirían con la etapa en la que Chenoa empezó a mostrar a su mascota en sus publicaciones de redes sociales.

La denunciante está convencida de que Chenoa adoptó a Cloe, por lo que la exime de cualquier culpa en un inicio. Da por hecho que, en ese momento, desconocí que la perra ya tenía dueña, en caso de confirmarse sus sospechas.

Ahora, Cristina vive en la península y, a lo largo de dos años, ha vuelto varias veces a Tenerife para seguir buscando a su perra. Hasta que una espectadora de TVE le envió una publicación de redes en la que se veía a Chenoa con el animal, tal y como cuenta la propia Cristina entre lágrimas en su cuenta de TikTok. «Creo que ésta es tu perra», le avisó.

A raíz de recibir ese mensaje, Cristina intentó averiguar dónde había adoptado Chenoa a la perra, y se ha puesto en contacto con la protectora de la que salió, pero le han dado varias versiones que le hacen desconfiar. Incluso se ha puesto en contacto con Chenoa a través de su representante (su hermano) para contarle la historia. «Me ha dicho que lo siente mucho, pero que no es mi perra porque yo la perdí en Tenerife y apareció en Málaga», ha explicado la denunciante, una respuesta que no le convence por «la facilidad» con la que una compañía aérea puede perder un animal.

Cristina se ha ofrecido a encontrarse con la perra para ver cómo reacciona o hacerle una prueba de ADN, y cuando ha vuelto a hablar con el representante, le dijeron: «No te entra en la cabeza que no es tu perra». «Está haciendo un programa de adopción de animales y yo le estoy pidiendo en privado todas las comprobaciones, porque estoy segura de que es mi perra…», señala Cristina.

Chenoa tiene todos los papeles y permisos de la mascota. Sin embargo, Cristina no habría dado difusión a su historia si no estuviera «segura» de que es Lola: «Yo conozco a mi perra. Sólo pido que se me ayude».