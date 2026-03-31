Giro en la Ley de Bienestar Animal: está prohibido dejar a tu perro o gato en este lugar de tu casa

La Ley de Bienestar Animal es uno de esos trámites burocráticos que cambia prácticamente con cada cambio de gobierno y descoloca a todos los dueños de mascotas. El último cambio publicado en el Boletín Oficial del Estado ha aplicado una serie de nuevas políticas que van a influir en medio país.

En España hay unos 13 millones de animales de compañía identificados con chip, aunque apenas un 26% de mascotas llevan insertado el dispositivo de seguimiento. La Ley de Bienestar Animal aprobada por el Congreso de los Diputados en el 2023 habla claramente sobre cómo debemos comportarnos con nuestras mascotas, los derechos que tienen estas y los deberes que tenemos nosotros.

La ley es muy clara sobre la supervisión del animal: no permite dejar a la mascota en terrazas, balcones o similares. Tampoco se puede dejar solo al animal más de 3 días. Estas medidas se toman por los altos niveles de estrés que puede alcanzar una mascota si permanece sola mucho tiempo. Dentro de los deberes que tiene que cumplir el dueño de una mascota, la Ley de Bienestar Animal diferencia entre 3 posibles infracciones según la gravedad del acto que se cometa hacia nuestros animales de compañía.

Las infracciones leves son aquellas que consisten en toda «conducta que, por acción u omisión y sin provocar daños físicos ni alteraciones de su comportamiento al animal, conlleve la inobservancia de prohibiciones, cuidados u obligaciones establecidas legalmente», según recoge la ley.

Las graves son aquellas que perjudiquen física o psicológicamente al animal, pero no le causen secuelas graves ni la muerte. Por último, las muy graves son las que se producen con la muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito, así como el sacrificio de animales sin autorización. Las multas van desde los 10.000 euros si se deja al animal sin supervisión hasta los 200.000 euros si se adiestra para peleas o se usa para consumo humano.