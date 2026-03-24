Las señales que estás pasando por alto y que confirman que tu gato es feliz en casa

Si tienes un gato como mascota, seguro que muchas veces te has preguntado si es realmente feliz. Aunque el lenguaje corporal de los gatos es muchísimo más sutil que el de los perros, Carlos Gutiérrez, veterinario y cofundador del canal de divulgación Mascotas y familias felices, ofrece una serie de claves para interpretar el comportamiento felino.

«Estos comportamientos muchas veces pasan desapercibidos para nosotros que convivimos con un gato porque no son muy especiales, son simplemente gestos cotidianos a los que la mayoría de la gente no presta atención», explica. Muchos de los gestos que revelan que el gato es feliz son tan cotidianos que pasan inadvertidos. Pero, para quienes saben leerlos, pueden ser la mejor señal de que su compañero felino tiene una vida plena y feliz.

¿Cómo saber si el gato es feliz?

Para saber si el gato es feliz, uno de los indicios más claros es la actividad y el juego dentro del hogar. «Cuando los gatos no se encuentran seguros, generalmente se desplazan pegados al suelo y se dejan ver poco», señala Gutiérrez. El descanso es otro de los momentos clave para interpretar su bienestar. Los gatos duermen hasta 16 horas al día, y la postura que adoptan puede revelar muchas cosas. Cuando el animal duerme boca arriba o muestra la barriga, una zona especialmente vulnerable, está indicando que no percibe ninguna amenaza. El contacto con sus humanos es otro indicio importante. Muchos gatos buscan a sus cuidadores para descansar sobre sus piernas o cerca de ellos.

Corretea muy a menudo

«Nuestros compañeros felinos tienen esos momentos durante el día en los que se activan, quieren jugar, moverse y van de una punta a otra de la casa. Esto indica que consideran su entorno completamente seguro y que no tienen nada que temer. Además, si tu gato camina despacito con la cola levantada y las orejas erguidas, está relajado, contento e incluso buscándote. Cuando los gatos no se sienten seguros en casa, se desplazan pegados al suelo, con la cola paralela al mismo, y muchas veces evitan dejarse ver. Ese momento, que yo llamo «hora Warner gatuna», es señal de que tu gato ha encontrado en tu casa su mejor hogar».

Gatos que comen apoyando su trasero en el suelo

Esto lo hacen los gatos cuando pueden tomarse todo el tiempo del mundo para terminar su plato. Si no confiasen en el entorno o en ti, comerían a prisa. Otro buen gesto es que puedas pasar al lado del plato de tu gato y él ni se inmuta, sigue comiendo tranquilamente. La comida es un momento vulnerable para ellos, porque dejan de prestar atención al entorno y se concentran solo en su alimento. Los gatos inseguros comen rápido, levantan la cabeza y están atentos a posibles amenazas. Los gatos que se sienten seguros saben que tienen todo el tiempo del mundo para comer y que nada ni nadie les hará daño».

Gatos que duermen panza arriba:

«Cuando muestran la barriga al dormir, indican que se sienten completamente seguros, porque esa zona es muy vulnerable. Dormir de forma relajada, sin acurrucarse sobre sus cuatro patas, demuestra que no temen a depredadores ni sorpresas, y que confían plenamente en su entorno. Por eso, cuando ves a tu gato durmiendo así, significa que está tranquilo y protegido».

Tu casa es una cama gigante para tu gato

«Los gatos que saben que viven bien contigo buscan diferentes lugares para descansar según el sol, el calor o la frescura. Usan cualquier superficie de la casa y esto demuestra que confían en ti y en su entorno. Incluso si a veces eligen sitios más recogidos como armarios o debajo de camas, no es por miedo, sino porque les gusta ese espacio. Un gato feliz cambia sus lugares de descanso según sus preferencias, y sabe que siempre está protegido».

Tu gato duerme encima de ti

«Cuando tu gato se acurruca sobre tus piernas o tu cuerpo, está mostrando confianza absoluta. Busca tu protección mientras descansa, se relaja completamente, ronronea o amasa con sus patas. Estos momentos son especiales, porque es cuando se desconectan del mundo y muestran su bienestar total».

Tu gato te da los buenos días

«Si tu gato te saluda al despertar o te sigue por la casa, no lo hace solo por comida. Demuestra que te considera confiable y se alegra de verte. Este comportamiento también ocurre en cualquier momento del día: cuando llegas de la calle, te mueves por la casa o vas a otra habitación, te busca para mostrar afecto y cercanía».

Gatos que se revuelcan panza arriba

«Cuando los gatos se ponen a hacer la croqueta o dar vueltas sobre su espalda al verte, muestran alegría y seguridad. Este gesto también busca interacción contigo, demostrando un vínculo fuerte. Al mostrar la barriga, su zona más vulnerable, te indica que confía plenamente en ti y que se siente protegido».