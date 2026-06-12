Cuánto tiempo puede quedarse tu gato solo en casa: consejos y el kit imprescindible para su bienestar

Ahora que llega el verano y, con él, las esperadas vacaciones, muchas personas se preguntan cuánto tiempo puede estar el gato solo en casa. Pues bien, la Ley de Bienestar Animal es muy clara al respecto: «está expresamente prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos». Esta norma se aplica a gatos, pájaros, roedores y otros animales de compañía. En el caso de los perros, el tiempo máximo que pueden estar sin supervisión son 24 horas.

Ahora bien, el hecho de que los gatos sean animales independientes no quiere decir que sean autosuficientes. Los gatos adultos pueden estar solos en casa durante 72 horas, siempre que tengan cubiertas sus necesidades tanto físicas como mentales. Más allá del alimento y el agua, hay que prestar especial atención a la estimulación mental; de lo contrario, el animal podría adoptar comportamientos destructivos y arañar los muebles o morder los cables.

Éste es el tiempo que puede estar el gato solo en casa

Nunca se recomienda dejar solo a un gatito de dos meses o menor de dieciséis semanas, ya que todavía está en una etapa muy temprana de desarrollo y requiere cuidados frecuentes, alimentación regular, supervisión y contacto afectivo. Si no hay otra opción, el tiempo de ausencia debería limitarse a entre dos y cuatro horas, asegurándose de que permanezca en un espacio seguro, cómodo y con acceso a todo lo que necesite. Éstas son las pautas que recomiendan los veterinarios:

Gatos de hasta cuatro meses : es preferible que no permanezcan solos más de un par de horas.

: es preferible que no permanezcan solos más de un par de horas. Gatos jóvenes desde los seis meses : generalmente pueden quedarse solos durante el tiempo que dura una jornada laboral.

: generalmente pueden quedarse solos durante el tiempo que dura una jornada laboral. Gatos adultos a partir de los dos años: la ley no permite que permanezcan sin compañía o supervisión durante más de tres días consecutivos.

Es cierto que los gatos suelen toleran la soledad mejor que otros animales domésticos, pero eso no significa que no les importe pasar varios días solos de forma habitual. Al contrario, la mayoría de los gatos establece un vínculo afectivo hacia sus dueños basado en el cariño y la confianza.

Cuando pasan mucho tiempo solos, pueden sufrir estrés y ansiedad. Los síntomas más habituales son: conductas compulsivas, no hacer sus necesidades en el arenero, marcar con las uñas o la orina, dejar de comer, mostrar comportamientos agresivos y abrir la boca constantemente. Estas señales no se deben ignorar, ya que pueden indicar que el animal está incómodo o afectado por la ausencia de sus cuidadores.

En este sentido, investigaciones como las realizadas por la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) sugieren que, aunque los gatos son relativamente independientes, su bienestar mejora notablemente cuando mantienen un vínculo estable y positivo con sus cuidadores.

Factores a considerar

El tiempo que un gato puede estar solo en casa depende de varios factores:

Edad del gato: los gatos jóvenes y, especialmente, los cachorros, necesitan más cuidados y atención que los adultos. Los menores de seis meses requiere alimentación más frecuente, supervisión constante y estimulación diaria. En cambio, los gatos adultos pueden quedarse solos durante más tiempo, siempre que dispongan de agua fresca, comida y una caja de arena limpia.

Salud y necesidades especiales: si el gato necesita medicación periódica o padece alguna condición médica, el tiempo que puede estar solo se reduce considerablemente.

Personalidad y comportamiento: algunos gatos son más independientes y se adaptan mejor a la soledad, mientras que otros pueden ser más sensibles y desarrollar estrés o ansiedad por separación cuando pasan demasiado tiempo solos.

Consejos prácticos

Lo primero es comprobar si alguien de confianza puede pasar por casa cada día para cambiar el agua, poner la comida y limpiar el arenero. Además, si el gato se siente cómodo con su presencia, también puede dedicarle algo de tiempo y compañía. Es importante dejar instrucciones claras sobre su alimentación, horarios y cualquier medicación necesaria para evitar confusiones.

Los gatos son animales muy limpios y necesitan un arenero en buenas condiciones para sentirse a gusto. Antes de irse de vacaciones, es recomendable limpiarlo a fondo y, si es posible, añadir una segunda caja en otro punto de la casa para mayor comodidad.

Los comederos automáticos y las fuentes de agua son una buena opción para garantizar que el gato tenga acceso constante a alimento fresco y agua mientras está solo.

Finalmente, es conveniente dejar varios juguetes que permitan al gato mantenerse activo y distraído. Los juguetes interactivos son especialmente útiles para evitar el aburrimiento.

Antes de salir, es importante revisar la casa para garantizar que sea un espacio seguro. Esto incluye cerrar ventanas, retirar objetos pequeños que puedan ser ingeridos y eliminar posibles zona donde el gato pueda quedar atrapado.

Por último, es muy importante habilitar un lugar tranquilo con su cama habitual y objetos familiares, como una prenda con olor del cuidador. Esto ayuda a que el gato se sienta más seguro mientras está solo.