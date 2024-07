Éste es el tiempo exacto en el que los gatos olvidan por completo a sus dueños

Aunque el cerebro representa menos del 1% de la masa corporal de los gatos, tiene alrededor de 300 millones de neuronas, lo que indica una gran actividad cerebral en comparación con los perros. Ahora bien, la memoria de los gatos funciona de manera diferente a la humana. Tienen una memoria a corto plazo de aproximadamente 16 horas. Para que algo se almacene en la memoria a largo plazo, debe tener un impacto significativo en su supervivencia, demostrando una memoria selectiva y episódica. Los gatos pueden recordar la ubicación de objetos, a ciertas personas, rutinas y eventos positivos o negativos.

Aunque los gatos tienen límites en su memoria a largo plazo, no suelen olvidar experiencias traumáticas, lo que subraya la importancia de tratar a estos animales con respeto y cuidado. Esta memoria es crucial para su supervivencia, permitiéndoles aprender mediante la observación y la experiencia. Desde pequeños, aprenden observando a su madre, y a medida que crecen, recuerdan experiencias con sus dueños que son esenciales para su bienestar. Sin embargo, al envejecer, su memoria puede disminuir, similar a los humanos.

El tiempo que tardan los gatos en olvidar a sus dueños

La creencia de que los gatos son menos afectuosos que los perros es bastante común, aunque no del todo precisa. Aunque algunos gatos pueden tener un carácter particular y parecer distantes con sus dueños, no significa que no formen vínculos emocionales profundos.

La percepción de que los gatos olvidan a sus dueños durante ausencias prolongadas se debe más a su comportamiento independiente y no a una falta de memoria.

Es importante entender que los gatos tienen una excelente memoria. Su aparente indiferencia puede ser resultado de su enfoque en actividades cotidianas como sus numerosas siestas o algo que les haya captado la atención.

El veterinario Jacob Hawthorne explicó lo siguiente en The Dodo: «Algunos gatos no correrán hacia ti inmediatamente cuando llegues a casa, pero eso no significa que no te extrañen o no te recuerden. Esto depende de la personalidad y amabilidad del gato, pero se cree que la mayoría extrañan a sus dueños y los recuerdan debido a su fuerte memoria».

Los gatos tienen un cerebro que representa el 1% de su masa corporal y tiene 300 millones de neuronas, en comparación con los perros que tienen 170 millones.

Esto sugiere que los gatos tienen una memoria sólida, siendo capaces de recordar detalles importantes de su entorno como la ubicación de su arenero, cama, comederos e incluso su nombre.

También pueden reconocer a las personas con las que han formado vínculos y responder a sus voces y rutinas, demostrando que, aunque a veces parezcan distantes, no solo recuerdan a sus dueños, sino que se adaptan a sus hábitos y cuidados diarios.

La memoria de los gatos abarca tanto el corto como el largo plazo. La memoria a corto plazo dura alrededor de 16 horas, mientras que la memoria a largo plazo puede extenderse a meses o años. Los gatos tienden a recordar lo que es importante para ellos. Si un gato continúa arañando muebles a pesar de que se le llama la atención, es porque no considera relevante la reprimenda y prefiere seguir con este comportamiento.

Además, los gatos no olvidan fácilmente experiencias negativas, recordando si un humano u otro animal los hizo sentir amenazados. Esta capacidad de recordar situaciones peligrosas les ayuda a mantenerse seguros.

Por lo tanto, es improbable que un gato olvide a una persona con la que ha tenido una relación cercana basada en caricias, juegos y cuidados, incluso si la persona se ausenta por una semana. El vínculo afectivo que los gatos desarrollan con sus dueños los hace extrañarlos y esperar su regreso con ansias, aunque a veces no lo demuestren de manera obvia.

Datos curiosos de estos animales

Los gatos aparecieron en la Tierra antes que los perros y muchos otros animales que hoy en día son domésticos. Sin embargo, curiosamente, fueron de los últimos en ser domesticados. En el Antiguo Egipto, los gatos eran venerados, y el secuestro o la venta de estos animales podía ser castigado con la muerte, ya que eran muy valorados por su habilidad para cazar ratas.

Los gatos tienen varias características interesantes que los diferencian de otros animales. Por ejemplo, un gato adulto sólo maúlla para comunicarse con los seres humanos. En general, las gatas tienden a ser diestras, mientras que los gatos suelen ser zurdos.

Las fosas nasales de un gato contienen 19 millones de terminaciones nerviosas, en contraste con las cinco millones que tenemos los humanos. Además, los bigotes de los gatos les sirven de indicador de espacio, ayudándoles a medir la distancia con otros objetos y a orientarse.

A diferencia de los perros, los gatos no tienen papilas gustativas para lo dulce. Además, los gatos duermen una media de 16 horas al día. El cerebro de un gato comparte un 90% de similitud con el de los seres humanos, lo que significa que tenemos más en común con los gatos que con los perros.