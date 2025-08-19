Aviso urgente de los veterinarios si tu perro hace esto: «Un golpe de calor»

España está sufriendo una histórica ola de calor que se ha prolongado durante las dos últimas semanas y los animales también sufren las consecuencias de las altas temperaturas. Un grupo de veterinarios ha lanzado una serie de consejos para los dueños de perros que puedan tener síntomas de haber sufrido un golpe de calor durante estos días. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si a tu perro le da un golpe de calor durante estos días.

Esta histórica ola de calor que lleva azotando a España durante las dos últimas semanas parece que se marcha este lunes y las temperaturas caerán una media de diez grados. Aun así, en muchos puntos de la península continuará por encima de los 30 grados en la penúltima semana de uno de los meses de agosto más calurosos que se recuerdan. Por ello habrá que seguir teniendo también con los animales que, como los humanos, están sufriendo las consecuencias de las altas temperaturas en estos días.

Los perros también están sufriendo esta ola de calor radical y por ello un grupo de veterinarios ha querido mandar unos consejos a los ciudadanos para que estos animales no sufran un golpe de calor. Seguir paso a paso las indicaciones puede ser clave a la hora de salvar la vida de tu perro si sufre un fuerte golpe de calor en las horas con las temperaturas más elevadas del día. Por ello, este grupo de profesionales ha querido lanzar unos tips a través de las redes sociales.

Lo que debes hacer si tu perro sufre un golpe de calor

Con motivo de la ola de calor que está azotando España en los últimos 15 días, el Ayuntamiento de Madrid publicó un comunicado a través de su página web oficial en el que, en boca de expertos veterinarios, mandaba un aviso y una serie de consejos a los dueños de animales. Bajo el titular «Cómo proteger a nuestras mascotas de un golpe de calor», el consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida quiso poner en preaviso a los ciudadanos de los peligros de dejar a un animal encerrado en un coche o llevarlo contigo a correr durante las horas más cálidas del día.

«Los casos más frecuentes de golpe de calor en perros y gatos se dan cuando se les deja en coches, o en terrazas o balcones, y los animales pasan mucho tiempo soportando altas temperaturas», informa el comunicado remitido por expertos veterinarios, en el que también se dejan claros los pasos a seguir en caso de que suceda esto. Por ello, si se produce un estado en el que han estado sometidos a altas temperaturas, lo primero que hay que hacer es trasladarlos a un sitio fresco y darles un poco de agua. En caso de que los síntomas persistan, será recomendable llevarlo a una clínica veterinaria.

En el comunicado, estos expertos informan a la ciudadanía que, a diferencia de los humanos, los perros no sudan y, ante un aumento de temperatura exterior, los perros reaccionan con lo que se denomina polipnea térmica, lo que se denomina como jadeo. «Ante un aumento de la temperatura exterior, estos animales reaccionan mediante un incremento de la ventilación pulmonar, con movimientos respiratorios frecuentes y rápidos realizados con la boca abierta y la lengua extendida», informa el comunicado.

Estos veterinarios también informan que saber reconocer un golpe de calor puede ser vital para salvar la vida de un perro que ha estado expuesto a altas temperaturas. «El incremento de la temperatura corporal provoca un jadeo cada vez más rápido, realizado con el cuello y la lengua extendidos; en algunas ocasiones se acompaña por un estado de excitación y búsqueda desesperada de respiraderos por los que pueda llegar algo de aire. A continuación, el animal entra en un progresivo grado de sopor que termina con la pérdida de conocimiento», dicen.

Ante esta situación habrá que seguir los siguientes pasos:

Trasladar a un animal a un sitio fresco y ventilado.

Mojarle con agua fría y facilitar la evaporación de la humedad del pelo.

En el caso de que el perro no reaccione, se debe trasladar rápidamente a una clínica veterinaria para iniciar el tratamiento lo antes posible.

En caso de estar de viaje en el coche, no habrá que reanudar la marcha hasta pasado un tiempo prudencial y habilitar una temperatura perfecta en el coche para que el perro pueda superar el golpe de calor. En caso de que esto suceda durante una excursión, habrá que mojar a intervalos la cabeza y el dorso del pueblo.